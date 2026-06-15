Reino Unido prohíbe el acceso a redes sociales para los menores de 16 años

Keir Starmer ha lamentado que las redes sociales estén haciendo que los menores sean infelices

¿Cómo se podrá controlar que los menores de 16 no accedan a las redes sociales y cuáles están incluidas?

Compartir







El primer ministro británico, Keir Starmer, ha informado este lunes de la prohibición del acceso a redes sociales por parte de los menores de 16 años con el objetivo de proteger la infancia en un mundo en el que "la tecnología es una intrusa en cada una de las área de la vida".

"Simplemente no puedo dejar que esto continúe más, así que vamos a hacer que los niños recuperen su infancia", ha afirmado en un vídeo publicado en redes sociales. "Esto supondrá un verdadero cambio para ellos a medida que aumenta la preocupación sobre su posible exposición a contenidos dañinos a través de Internet", ha advertido.

En este sentido, ha lamentado que las redes sociales estén haciendo que los menores sean "infelices" y facilita el acoso y el abuso. "Esto puede incluso llegar a dañar su salud mental", ha apuntado. Aunque los expertos han señalado los riesgos que existen al prohibir este tipo de plataformas.

"Esto no es algo que no tenga un precio ni algo que se hace a la ligera", asevera Starmer

El plan británico, que sigue al de otros países, como Australia, busca prohibir el acceso completamente a estos menores a las principales plataformas de redes sociales, restricciones independientes sobre productos concretos, como aplicaciones de juego, y la imposibilidad de estar en contacto con personas desconocidas.

"Esto no es algo que no tenga un precio ni algo que se hace a la ligera. Pero el Gobierno siempre debe tomar decisiones, y está claro que una prohibición total es la elección correcta", ha explicado. "Los padres quieren lo mejor para sus hijos, y eso es realmente lo que implica ser padre. Y para mí, todo lo que quiero para mis hijos es que estén seguidos y que sean felices", ha afirmado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Es un gran paso" que "no ha sido fácil tomar"

"Creo que cuando nosotros éramos pequeños las cosas eran más fáciles. Ahora la tecnología se cuela en cada resquicio de nuestras vidas y las respuestas de los padres, tras una serie de consultas, han sido claras: afirman que sus hijos son adictos a las redes sociales, que les restan tiempo con su familia y calidad de sueño", ha explicado.

Asimismo, ha aclarado que "es un gran paso" que "no ha sido fácil tomar". "Hemos querido supervisar a fondo todas las pruebas para no tomar decisiones a la ligera a medida que la tecnología va cambiando. (...) Es justo decir que esta medida se ha topado con la resistencia de algunas de las compañías más poderosas del mundo, pero ganaremos. Nuestra postura no puede ser más clara porque esto está haciendo que nuestros hijos sean menos felices y estén menos seguros", ha señalado.