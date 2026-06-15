La alerta por tormentas se activará a las 14:00 horas en todas las regiones hasta las 20:00 horas

De casi rozar los 40ºC a las tormentas con granizo: la semana arranca con precipitaciones en gran parte del país

Compartir







La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este lunes 15 de junio una jornada marcada por la inestabilidad con chubascos y tormentas, acompañadas de rachas de viento muy fuertes y de posible granizo, en los sistemas Central e Ibérico, los Pirineos, valle del Ebro, las sierras del sureste y el este de las mesetas. Debido a las lluvias, ocho comunidades autónomas estarán en aviso amarillo por tormentas en una jornada en la que las temperaturas máximas bajarán de forma generalizada.

Se esperan nubes bajas en los litorales cantábrico y gallego y en el suroeste peninsular y el Estrecho. A partir del mediodía se desarrollará abundante nubosidad de evolución en el interior con tormentas, en amplias zonas del interior peninsular, algo que contrasta con el ambiente cálido que llegará durante esta semana, que termina con el comienzo del verano que se espera con altas temperaturas.

Bajan las máximas y suben las mínimas

En concreto, los avisos por tormentas afectarán a Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, en Castilla-La Mancha Cuenca y Guadalajara; en Cataluña, Barcelona, Girona y Lérida, Comunidad de Madrid y La Rioja. La alerta se activará a las 14:00 horas en todas las regiones hasta las 20:00 horas, salvo en Castilla y León donde los avisos comenzarán a las 12:00 horas y concluirán a las 21:00 horas.

PUEDE INTERESARTE El infierno de trabajar en plena calle cuando las temperaturas superan los 30 grados y sin protocolos contra el calor

En los litorales del sur y del este, el suroeste peninsular y Baleares estará poco nuboso o despejados, y en Canarias habrá nubes en el norte y estará despejado en el sur.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Las temperaturas máximas bajarán de forma generalizada (más de seis grados) en los litorales del noroeste; en los litorales del sur subirán y se podrán superar los 35-36 grados en el valle del Ebro y en la vega del Segura.

Las mínimas subirán en el este y bajarán en el resto con noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en el valle del Ebro y los litorales mediterráneos.

El viento será flojo en general, con predominio de la componente oeste en el interior, en el norte y en el suroeste; brisas en el Mediterráneo, salvo en el sureste, el litoral de Alborán y el Estrecho, donde soplará el poniente moderado. En Canarias soplará viento del norte, flojo o moderado.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Predicción por comunidades autónomas

Galicia

Poco nuboso con intervalos de nubes bajas en los litorales, aumentando la nubosidad de evolución en el sureste a partir del mediodía. Probables brumas y nieblas matinales en la mitad norte. No se descartan chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta en el sureste y el interior oriental. Temperaturas con cambios ligeros en el sureste y en descenso en el resto, notable en las máximas del norte. Viento flojo variable tendiendo a norte.

Principado de Asturias

Intervalos de nubes bajas en el litoral y de nubosidad de evolución en el sur a partir del mediodía. Probables chubascos y tormentas, que podrán ir acompañados de granizo en la Cordillera. Temperaturas en descenso, localmente notable en las máximas del litoral. En el litoral, viento flojo a moderado de componente oeste y noroeste. En el interior viento flojo variable, tendiendo a norte durante las horas centrales, sin descartar rachas muy fuertes en zonas de tormenta.

Cantabria

Aumento de la nubosidad de evolución en el interior durante las horas centrales. Brumas matinales en el litoral. Chubascos y tormentas que podrán ir acompañadas de granizo en Liébana y la Cantabria del Ebro. Temperaturas en descenso. En el litoral, viento flojo a moderado del oeste. En el interior viento flojo variable tendiendo a noroeste y oeste durante las horas centrales sin descartar rachas muy fuertes en zonas de tormenta.

País Vasco

Aumento de la nubosidad de evolución durante las horas centrales en el sur, donde no se descarta algún chubasco por la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios o en descenso ligero en el litoral y el interior de Guipuzkoa y en descenso en el resto; máximas en descenso generalizado. En el litoral viento flojo a moderado del oeste; en el interior viento flojo variable tendiendo a norte y noroeste durante las horas centrales.

Castilla y León

Nubes de evolución a partir del mediodía. Se esperan chubascos y tormentas que comenzarán en zonas de montaña y se irán extendiendo hacia la meseta. No se descarta que puedan ser localmente fuertes. Temperaturas en ligero o moderado descenso. Viento variable, más intenso y racheado en zonas de tormenta.

Comunidad Foral de Navarra

Nubes medias y altas aumentando la nubosidad de evolución a partir del mediodía. Probables chubascos y tormentas acompañadas de granizo en la Ribera del Ebro. Temperaturas mínimas en descenso en Pirineos y en las sierras occidentales y con cambios ligeros en el resto; máximas sin cambios o en descenso ligero en la Ribera del Ebro y en descenso en el resto. Viento flojo del norte, con intervalos de mayor intensidad en horas centrales.

La Rioja

Nuboso en general, con tormentas, más frecuentas e intensas por la tarde, sobre todo en la sierra. No se descarta que puedan ser localmente fuertes. Temperaturas con pocos cambios. Viento variable, más intenso en zonas próximas a las tormentas.

Aragón

Nubosidad de evolución diurna, y chubascos con tormenta en el sistema Ibérico y el Pirineo por la tarde, localmente fuertes, con granizo y rachas de viento muy fuertes, que pueden extenderse a la Ribera del Ebro y sur de Huesca. Temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios; máximas en descenso en Teruel, ligero en Pirineos, y sin cambios en el resto. Viento flojo de dirección variable, con intervalos ocasionalmente moderados por la tarde.

Cataluña

Nubosidad de evolución diurna, y chubascos y tormentas en el Pirineo, localmente fuertes, con granizo y rachas de viento muy fuertes, que pueden extenderse a la depresión Central. Temperaturas mínimas con cambios ligeros; máximas en descenso en Pirineos, y con cambios ligeros en el resto, siendo significativamente elevadas en la depresión central de Lleida. Viento flojo variable, tendiendo a sureste flojo, con aumentos ocasionales de intensidad en el sur de la depresión central.

Extremadura

Intervalos nubosos, con nubes de evolución diurna. Se esperan algunos chubascos con tormenta, más probables e intensos en zonas de montaña del norte y hacia el este, donde no se descarta que puedan llegar a ser localmente fuertes. Temperaturas en ligero o moderado descenso. Predominará el viento de componentes norte y oeste, tendiendo a variable, más intensos en zonas de tormentas.

Comunidad de Madrid

Poco nuboso con nubosidad de evolución diurna. Chubascos y tormentas durante la tarde que en la sierra pueden ser fuertes y podrían ir acompañadas de granizo. Temperaturas en descenso, en general ligero o sin cambios en el Sistema Central. Vientos flojos variables y, acompañando localmente a las tormentas, intervalos moderados sin descartar rachas muy fuertes.

Castilla-La Mancha

Intervalos de nubosidad de evolución diurna. Chubascos y tormentas durante la tarde que, en los Sistemas Central e Ibérico pueden ser localmente fuertes y con granizo. Temperaturas en descenso, salvo las mínimas en Albacete y sureste de Cuenca, y las máximas en gran parte de Guadalajara, que seguirán con pocos cambios. Vientos flojos variables con predominio del oeste en horas centrales y, acompañando localmente a las tormentas intervalos moderados sin descartar rachas muy fuertes.

Comunidad Valenciana

Nubosidad de evolución diurna en el interior y probables chubascos acompañados de tormenta por la tarde. Temperaturas mínimas en ligero ascenso; máximas en ascenso en el sur de Alicante y con cambios ligeros en el resto. Viento flojo variable, con predominio de las componentes este y sur por la tarde.

Región de Murcia

Poco nuboso o despejado. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior, sin descartar chubascos ocasionales acompañados de tormentas. Temperaturas con pocos cambios, localmente en ascenso. Vientos flojos variables.

Islas Baleares

Predominio de nubes medias y altas, sin descartar alguna tormenta seca o con precipitación débil con barro, tendiendo a partir de la tarde a cielo poco nuboso. Temperaturas nocturnas en ligero ascenso y diurnas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento flojo de dirección variable con brisas costeras.

Andalucía

Nubosidad de evolución diurna y sin descartar chubascos en las sierras Béticas y en Sierra Morena por la tarde, ocasionalmente acompañados de tormentas. Nubes bajas matinales en la vertiente atlántica. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios; máximas en ascenso en el litoral malagueño y en el tercio occidental, localmente notable en el interior de Huelva y en el valle del Guadalhorce, con pocos cambios en el resto de la comunidad. Vientos flojos variables, con intervalos moderados de poniente en el litoral mediterráneo.

Canarias

Nuboso en el norte, abriéndose amplios claros durante las horas centrales. En el resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios en general salvo algún ligero descenso local en zonas de interior. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en extremos sudeste y noroeste de las islas montañosas y en el caso de Gran Canaria, sin descartar alguna racha muy fuerte.