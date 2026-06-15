La investigación apunta a una presunta trama financiada por el PSOE para intentar desestabilizar causas judiciales que afectan al partido y al Gobierno

El juez del 'caso Leire Díez' cita a declarar como investigado a Jacobo Teijelo, abogado de Santos Cerdán

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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha revelado que el PSOE sufragó hasta seis viajes -la mayoría de ida y vuelta- a Leire Díez, entre abril y agosto de 2024; en el último se habría reunido con el excomisario José Manuel Villarejo, a quien habría supuestamente intentado ofrecer un pacto a cambio de información.

Los investigadores de la Guardia Civil han entregado un nuevo informe a la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso EFE este lunes, en el que señalan que fue el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán quien "habría ordenado verbalmente que cualquier viaje solicitado" por Díez "se tuviese por autorizado".

El informe de la Unidad de la Guardia Civil, de 107 páginas, expone, entre otros asuntos, los "nuevos hallazgos" relativos a "los viajes sufragados por la estructura del PSOE" y los pagos efectuados a despachos de abogados y terceras personas, tras la entrada de la UCO en la sede del PSOE, el pasado 27 de mayo, y la incautación de documentación del partido.

La investigación que dirige el juez Santiago Pedraz apunta a una presunta trama financiada por el PSOE para intentar desestabilizar causas judiciales que afecten al partido o al Gobierno, y sitúa a Cerdán en un "papel directivo" y a Díez en una "labor de dirección ejecutiva".

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El primer viaje de Leire Díez coincide con el periodo de reflexión de Sánchez

La UCO, que ha analizado la facturación emitida por agencias de viajes al PSOE, ubica el primer viaje sufragado a Díez el 26 de abril de 2024, fecha en la que, según la investigación, tuvo lugar la primera reunión con Santos Cerdán en Ferraz y que coincidió con el periodo de reflexión que se tomó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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Se trata de un vuelo de Madrid a Bilbao al que siguen un trayecto en tren de ida y vuelta Madrid-Zaragoza el 10 de julio en el que, junto a Díez, iba el empresario Javier Pérez Dolset -también investigado-; un vuelo ida y vuelta Bilbao-Madrid el 9 de agosto; un vuelo Santander-Jérez de la Frontera (Cádiz) el 20 de agosto; la vuelta el 24 de agosto; y un vuelo ida y vuelta Santander-Madrid el 26 de ese mes.

En relación a este último la UCO destaca que ese día Leire Díez viajó a Madrid para reunirse con Villarejo. Según otros informes, la exmilitante ofreció al comisario explorar un pacto con la Fiscalía: esperaba obtener a cambio información sobre el juez Manuel Marchena e incluso aludió a la posibilidad de que el letrado del comisario mantuviera una reunión con quien en ese momento era fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

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Díez "se comunicaba directamente" con el personal de la Secretaría de Organización del PSOE para que les reservasen viajes, "sin que sus peticiones necesitasen una ulterior supervisión", según el informe que recoge un correo electrónico de una empleada del partido a una agencia de viajes en el que aludía a "una 'orden' directa del secretario de Organización" en relación a un traslado de la exmilitante.

Pagos al abogado de Cerdán

Entre los imputados figura el abogado Jacobo Teijelo, defensor de Cerdán y citado el 25 de junio, a quien el PSOE habría abonado 125.000 euros, según las facturas y la nota de encargo que entregó el partido a la UCO.

La formalización del contrato la realizó la gerente Ana María Fuentes, pero "la iniciativa de contratar" fue de Cerdán, quien "habría asumido la supervisión y control" de los servicios de Teijelo, encargado presuntamente de las causas de hidrocarburos. Además de ese pago, la UCO refleja dos facturas entregadas por Teijelo de un total de 53.000 de las que no existe constancia entre la documentación del PSOE.

La sospecha de que Zarrías canalizaba pagos a Díez

En otros informes de la UCO, los investigadores de la Guardia Civil ha sentado la sospecha de que el PSOE efectuaría pagos a Leire Díez que serían canalizados a través de empresas del abogado Ismael Oliver y del exdirigente socialista Gaspar Zarrías, ambos investigados.

En la documentación entregada por el PSOE, los agentes han hallado cuatro facturas de un total de 30.000 euros de entre agosto y noviembre de 2024 emitidas por la sociedad de Zarrías, Zaño, al partido; y tres informes de análisis político realizados por esta empresa en el marco de un contrato que, según la UCO, habría instado Cerdán.

La UCO no ve encaje entre estos informes y el propio contrato, a excepción de un análisis sobre las elecciones catalanas de 2024, y subraya la "proximidad temporal" entre las cuatro facturas de esta empresa al PSOE y las cuatro nóminas cobradas por Leire Díez de la sociedad de Zarrías. Además, incluye mensajes de Leire Díez a otro investigado sobre "lo que me quiere pagar Santos". "No se si me gusta que lo haga a través del despacho de Gaspar".

Respecto al despacho del abogado Oliver, la UCO menciona una factura emitida al PSOE por 22.500 euros en enero de 2025 en virtud de un contrato también instado presuntamente por Cerdán, y otra emitida días después por Leire Díez a una sociedad de este letrado por el mismo importe y el concepto "elaboración de informes".