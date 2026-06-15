Gonzalo Barquilla 15 JUN 2026 - 17:08h.

La empresa Horno Extremeño lamenta las pintadas en el local y recuerda que había denunciado a Juanfran antes del crimen

Juanfran, el asesino confeso de David Salazar en Badajoz, pudo matarle tras pedirle dinero por una orden de desahucio

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El pasado sábado aparecieron unas pintadas en la tienda Horno Extremeño que regentaba Juanfran, el panadero acusado de asesinar a David Salazar en el barrio pacense de Suerte de Saavedra el pasado 7 de junio. En naranja, se podía leer 'perro', 'asesino' y 'chivato'. Estos mensajes fueron tachados al día siguiente, pero muestran la tensión que se vive en la zona por el crimen del joven de 33 años.

El abogado José Manuel Rubio Gómez-Caminero, que representa al propietario de la empresa Horno Extremeño, una compañía que cuenta con numerosos establecimientos en la provincia, ha querido lanzar un llamamiento a la ciudadanía en la web de 'Informativos Telecinco'.

"Nos sentimos impotentes. La venganza nunca es buena, aunque sea de esa forma tan mínima. Al final es dañar el patrimonio de una persona que no está implicada en los hechos y la imagen de la compañía, que cumple con todos sus derechos legales", detalla el letrado.

El dueño de la franquicia Horno Extremeño no se plantea volver a abrir el negocio

"Mi cliente no tiene nada que ver con el detenido. Queremos hacer un llamamiento a la calma. Insistimos en que nosotros estamos con ellos, con la familia de David. Lamentamos mucho lo ocurrido, pero no podemos hacer más. La investigación está en manos de las autoridades", precisa Rubio Gómez-Caminero.

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El abogado asegura que el dueño de la franquicia Horno Extremeño no se plantea volver a abrir el negocio: "Ahora mismo prefiere no hacerlo, aunque tuviéramos la disponibilidad. Esperamos que el 19 de junio nos den la llave del local, pero no lo vamos a abrir". La Policía ha tenido que custodiar la tienda porque hubo amenazas de que podrían quemarlo, a lo que se suman las pintadas. Fuentes locales como 'HOY' muestran imágenes de los mensajes escritos.

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El móvil del crimen sigue bajo investigación

El trasfondo económico y los problemas legales del acusado parecen haber sido el detonante de la tragedia. Como adelantó este medio, Juanfran arrastraba una deuda económica con la víctima, por lo que la principal hipótesis apunta a este posible móvil. A la asfixia financiera se sumaban graves irregularidades con la tienda que regentaba: había sido denunciado por Horno Extremeño por no pagar la licencia para operar con el nombre de la compañía, por lo que tenía una orden de desahucio y un juicio fijado para el próximo mes de octubre.

Los hechos se desencadenaron la tarde del pasado domingo 7 de junio, cuando David acudió al establecimiento y ya no regresó a su hogar, activando una intensa búsqueda vecinal que se prolongó durante días. El caso dio un vuelco definitivo el 10 de junio, cuando la Policía Nacional detuvo a Juanfran ante las contradicciones en su testimonio. Finalmente, durante su interrogatorio, el panadero acabó confesando el crimen y guió a los agentes hasta el lugar donde había ocultado los restos mortales. El pasado jueves se produjeron altercados en el municipio entre los agentes y los vecinos después de que se realizara una inspección en el local en la que no estuvo presente el acusado. El procesado se encuentra en prisión provisional desde el pasado viernes.