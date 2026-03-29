El espectacular cielo rojo que deja el paso del ciclón Narelle en Australia

El paso del ciclón Narelle ha dejado vientos de más de 220 kilómetros por hora

Los fuertes vientos han generado grandes cantidades de polvo rico en óxido de hierro

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El paso del ciclón Narelle por el noroeste de Australia ha dejado escenas poco habituales, con un cielo teñido de un llamativo tono rojizo que ha sorprendido tanto a residentes como a expertos.

Este efecto se explica por la fuerza del fenómeno, con vientos que superaron los 200 kilómetros por hora y que levantaron grandes cantidades de polvo rico en óxido de hierro. Al quedar en suspensión, estas partículas modifican la forma en que la luz solar atraviesa la atmósfera: los tonos azules se dispersan y predominan los colores rojos, generando ese aspecto tan característico.

El ciclón Narelle deja vientos de 220 km/h en Australia

El ciclón Narelle, con vientos sostenidos de 220 kilómetros por hora (km/h), tocó tierra en el noreste de Australia el pasado viernes. El sistema tocó tierra alrededor de las 7:30 hora local (21:30 GMT del jueves) en el extremo norte del estado de Queensland, dejando precipitaciones acumuladas superiores a los 200 milímetros.

Las autoridades han emitido avisos para que varias comunidades "busquen refugio", entre ellas Coen, Cook Shire y Hope Vale, y han puesto en marcha evacuaciones en algunas zonas que se prevé que se vean afectadas por el temporal causado por el el ciclón.

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Narelle alcanzó la víspera, a medida que se acercaba a la costa este australiana, la máxima categoría para un ciclón, el nivel 5, si bien este viernes, al perder algo de fuerza tras tocar tierra, se mantiene en nivel 3.

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El líder político regional, David Crisafulli, aseguró que se trata de la primera vez en 100 años que un ciclón de máxima categoría tocaría tierra en la zona.

En marzo de 2025, el ciclón Alfred, de categoría 2, causó importantes daños materiales al golpear ciudades orientales como Gold Coast, con alrededor de 650.000 habitantes.