La 'Nit del Foc' cierra los espectáculos pirotécnicos de las Fallas 2026

El lanzamiento de estos fuegos artificiales se realizó en el Puente de Monteolivete, en pleno Jardín del Turia

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Miles de personas en la calle, altos decibelios y más de mil kilos de pólvora, fueron los protagonistas de la 'Nit del Foc' durante una velada que dibujó un juego de luces imposibles en el cielo de Valencia.

Como cada año, la 'Nit del Foc' es uno de los momentos más esperados de las Fallas, un espectáculo que cierra otro día más de fiestas con el lanzamiento de fuegos artificiales, siendo este el último de la festividad.

20 minutos de tradición

La 'Nit del Foc' o "noche del fuego", es el último espectáculo pirotécnico que se vive durante las Fallas. Este castillo de fuegos artificiales, tiene como tradición realizarse en la madrugada del 19 de marzo, exactamente a la 01:30 horas y tiene una duración aproximada de 20 minutos.

El lanzamiento de estos fuegos artificiales se realizó en el Puente de Monteolivete, en pleno Jardín del Turia, un emplazamiento que, según los profesionales de la pirotecnia, permite una mejor visión de los fuegos en una zona que también proporciona una mayor seguridad.

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Dar la bienvenida a la primavera

El espectáculo, bautizado con el nombre 'El temple del cel valencià' (El templo del cielo valenciano), es precedente del día grande, el día de la Cremà, cuando las Fallas ponen punto y final y los monumentos artísticos o 'ninots' arden al fin dejando las calles de Valencia llenas de fuego, humo y cenizas.

Este año, en las Fallas 2026 durante el día de hoy, 19 de de marzo, se quemarán los más de 770 monumentos grandes e infantiles de la ciudad. Junto a ellos también las dos fallas municipales fuera de concurso, casi 10 millones de euros que se han invertido para estas fiestas en la creación de los 'ninots'.

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Esta tradición de la Cremá, da la bienvenida a la primavera y simboliza el final de un ciclo, la renovación y la despedida de las Fallas por este año, pensando ya en empezar con las del próximo año 2027.