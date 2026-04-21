Alberto Rosa 21 ABR 2026 - 14:39h.

La llegada de una DANA cubrirá los cielos de la capital y se esperan chubascos débiles el viernes y el sábado

El encendido de la portada del Real da paso a la Feria de Abril de Sevilla, que acogerá este año a más de tres millones de personas

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La Feria de Abril de Sevilla 2026 arrancó la pasada medianoche con el encendido oficial de su alumbrado y con temperaturas más altas de lo normal, alcanzando los 32 grados en la capital andaluza. A pesar de las altas temperaturas, la Aemet avisa de un cambio brusco en el tiempo marcado por la inestabilidad y el fenómeno de la calima.

Este martes 21 de abril los termómetros continuarán elevados, pero a partir del miércoles, el cielo comenzará a cambiar su aspecto y bajarán las temperaturas. En concreto, para este miércoles y jueves, las máximas bajarán hasta los 28 grados, temperaturas más agradables para disfrutar de la feria de día en el Real.

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El día más fresco se espera el viernes, con una máxima prevista de 26 grados. Las mínimas se mantendrán estables, entre los 13 y 15 grados, según la previsión de la Aemet, lo que garantizará unas noches más frescas.

Una DANA cubrirá el cielo de Sevilla

La duda y la incertidumbre la marcan el fin de semana, con la llegada de una DANA a partir del viernes. Su llegada inestabilizará la atmósfera en toda Andalucía, pudiendo generar precipitaciones. De hecho, la probabilidad de lluvia se eleva el viernes al 60% o incluso al 70%, convirtiéndose en el día más comprometido de toda la Feria.

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Se esperan intervalos nubosos con chubascos débiles o intermitentes, en un contexto en el que las temperaturas, aunque algo más suaves, seguirán siendo templadas. El sábado, el riesgo de precipitaciones será del 50%, que podrá afectar a uno de los momentos con mayor afluencia de visitantes. Si bien, la Aemet ha aclarado que no se prevén lluvias persistentes ni de gran intensidad.

Este cambio de tiempo viene propiciado por la posible llegada de esa pequeña DANA que favorecerá el aumento de la nubosidad y una ligera bajada de temperaturas con respecto al inicio de la semana. El domingo la probabilidad de lluvia baja y se espera un ambiente más estable y con cielos despejados.