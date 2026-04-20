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El tiempo en la Feria de Abril de Sevilla: la AEMET avisa de la llegada de una borrasca asociada a la calima y al calor intenso

La AEMET avisa de la borrasca asociada a la calima y al calor intenso: atención por temperaturas esta semana durante la Feria de Abril de Sevilla
Mapa meteorólogico de los próximos días en España, con aumento de temperaturas en todo el país. Informativos Telecinco
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Mañana vamos a llegar a los 37 grados, en muchas provincias del país, y la AEMET ya ha avisado de que se van a prolongar toda la semana. Pero este fenómeno tan inusual que estamos viviendo en abril, tiene una explicación debido a una borrasca, que nos indica la calima, ese polvo en suspensión que está en la atmósfera.

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Y lo que va a pasar en los próximos días, es que se adentra de lleno en la península, esta profunda borrasca que se forma en el oeste peninsular lleva asociados vientos de componente sur que arrastran de lleno la calima, eso va a velar los cielos durante el martes, el miércoles y el jueves.

También trae consigo una masa de aire más cálida desde el norte de África y de ahí que las temperaturas sean tan atípicas. Sobre todo en la provincia de Sevilla y también en la provincia de Jaén.

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Precaución porque mañana podremos rebasar los 35 de máxima, pero es que de cara al miércoles, en la ciudad de Zaragoza podríamos llegar a rebasar los 34 grados.

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