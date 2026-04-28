Los chubascos y subida de temperaturas serán los protagonistas durante el puente de mayo

El jueves persistirá la inestabilidad, aunque con menor extensión que durante la jornada del miércoles

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El puente de mayo cada vez está más cerca y, con él, el deseo de que el buen tiempo acompañe a estos días festivos. Aunque la inestabilidad ha estado presente hasta ahora en todo el territorio nacional, para los días de puente los chubascos y subida de temperaturas serán los protagonistas.

Las lluvias se darán principalmente a partir del miércoles, dejando el resto de la semana con tormentas más flojas y temperaturas por encima de lo habitual para esta época del año.

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Predicción para el puente de mayo

Jueves

Persistirá la inestabilidad, aunque con menor extensión que el día anterior, sobre todo de madrugada con chubascos arrastrados desde la jornada previa. Después, durante la mañana, se abrirá una relativa tregua, pero por la tarde volverán a crecer nubes de evolución.

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Los chubascos tormentosos de este día afectarán sobre todo al este peninsular y, principalmente, a zonas montañosas como los Pirineos o el Sistema Ibérico. Aunque volverán a repetirse las tormentas, no serán tan frecuentes como el miércoles y las temperaturas tenderán a subir durante la jornada.

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Viernes y fin de semana

A partir del viernes festivo 1 de mayo y del fin de semana, lo más probable es que continúe la inestabilidad atmosférica y se mantenga la posibilidad de chubascos con precipitaciones que afectarán sobre todo al norte y al este peninsular, donde podrán ser localmente fuertes y estar acompañados de tormentas.

En cuanto a las temperaturas, serán en general más altas, salvo en el área mediterránea, y se podrán rondar los 28 o 30 grados en los valles del Valle del Ebro y del Guadalquivir, y se superarán los 25 grados en buena parte de la mitad sur de España.