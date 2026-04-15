Durante este verano se esperan temperaturas muy altas en España, esperando que se desarrolle el fenómeno de ‘El Niño’

Este fenómeno puede provocar sequías en determinadas zonas del planeta e inundaciones en otras

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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado que, a lo largo de este verano, se esperan temperaturas muy altas en España, esperando que se desarrolle el fenómeno de ‘El Niño’ a comienzos de la estación.

‘El Niño’ es un fenómeno por el cual las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial sufren un calentamiento mayor del habitual al debilitarse los vientos alisios, lo que altera los patrones habituales cuando este se traslada a la atmósfera.

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El “súper niño”

Este fenómeno puede provocar sequías en determinadas zonas del planeta e inundaciones en otras. 'El Niño' es una de las fases de un fenómeno atmosférico más complejo, llamado ENSO, que consigue un impacto notable en el clima.

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Los modelos de predicción de AEMET, muestran una probabilidad de alrededor del 60 % de que se desarrolle un fenómeno de 'El Niño' a comienzos de verano, y hay un 20 a 25 % de probabilidad de que se trate de un evento muy fuerte de cara al otoño.

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Esto significaría que la temperatura del agua en una determinada zona del Pacífico estaría más de 2 °C por encima de lo normal. Es lo que en algunos medios de comunicación y redes sociales se denomina como "súper niño”

Olas de calor y sequías

Es todavía muy pronto para asegurar que ese evento de ‘El Niño’ se vaya a producir de una manera tan fuerte ya que, por ahora, la probabilidad es baja y los meses de marzo y abril no muestran pronósticos tan fiables como los que se podrán realizar a partir de mayo.

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Si se produjera un evento de ‘El Niño’ de gran impacto, las consecuencias podrían ser importantes por la modificaciones de patrones comentadas como el origen de olas de calor y sequías en algunas zonas e inundaciones en otras.

Además, ‘El Niño’ provoca un calentamiento a escala global: al haber una enorme cantidad de agua oceánica más cálida de lo normal, la temperatura media del planeta suele ser alguna décima de grado superior en un episodio de ‘El Niño’ que sin él.

Por lo tanto, este fenómeno natural añadirá alguna décima de grado más al calentamiento de fondo, de causas antropogénicas, cifrado en 1.4 °C desde mediados de siglo XIX.

Consecuencias de ‘El Niño’ en España

En cuanto a las consecuencias en España: lo primero que hay que decir es que no hay una correlación clara y directa entre la ocurrencia de ‘El Niño’ y efectos en nuestro país. Los patrones atmosféricos que rigen el tiempo en el entorno de la península ibérica son muy variados.

Algunos estudios sugieren que puede haber cierta correlación entre otoños más lluviosos y ocurrencia de este fenómeno; pero no siempre es así y no siempre que hay un otoño lluvioso coincide con el desarrollo de ‘El Niño’.

En cuanto a las temperaturas para el verano en España, lo más probable es que ‘El Niño’ no tenga apenas influencia, pues estará en su fase incipiente y, como decimos, nuestro clima está modulado por otros muchos factores.

Un verano caluroso

Los dos veranos más cálidos hasta la fecha (2022 y 2025) lo fueron sin que hubiera este fenómeno. El calentamiento global y la modificación de otros patrones (por ejemplo, mayor influencia de dorsales subtropicales) está detrás de nuestros veranos más cálidos.

Es pronto para saber si el verano en España será más cálido de lo normal, aunque los pronósticos comienzan a apuntar en esa dirección. En cualquier caso, la influencia de ‘El Niño’ en ello será, probablemente, pequeña.