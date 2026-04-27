Esta semana entra con sol en varios puntos del país pero también con tormentas de tarde en el norte peninsular

El miércoles, las lluvias serán más intensas aunque, a partir de este día, habrá notables cambios de temperatura

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Esta primavera está siendo marcada por los bruscos cambios de temperatura y las intermitentes lluvias. Después de la inestabilidad vivida durante los pasados días, esta semana entra con sol en varios puntos del país pero también con tormentas de tarde en el norte peninsular, siendo más generalizadas para la jornada de mañana. El miércoles, las lluvias serán más intensas aunque, a partir de este día, habrá notables cambios de temperatura.

Los chubascos tendrán mayor protagonismo durante la segunda mitad de la jornada, especialmente en la mitad norte, podrán ser fuertes tanto en los Pirineos, en la Ibérica, especialmente en la Riojana, en buena parte de Castilla y León, también en Galicia y en la cordillera Cantábrica. Atención que esas tormentas podrán ir acompañadas de granizo y también por rachas muy fuertes de viento.

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Inestabilidad y subida de las temperaturas

Durante la tarde de este lunes 27 de abril, se verán nubes de tipo alto que se irán colando por el sur, además de la presencia de calima. En Melilla también habrá precipitaciones en el área del Estrecho, fruto del viento de Levante y en Canarias, allí lluvias de carácter débil. En cuanto a las temperaturas, en general serán cálidas, muy parecidas a las de los días anteriores.

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En cuanto a las temperaturas, se espera una máxima de 17 grados en Santander, en Madrid podrán llegar a los 27 y se podrán rozar los 30 grados, tanto en Zaragoza como también en Cáceres y en Sevilla podrán superar los 30 grados.

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En cuanto a mañana martes 28 de abril, la jornada empezará tranquila pero, pasado el mediodía, los chubascos se presentarán en buena parte del país y a lo largo de la tarde serán generalizados. Chubascos y tormentas muy fuertes, por lo que deberán extremarse las precauciones.

La jornada presentará temperaturas muy similares a las del lunes pero, cuando lleguen esos chubascos y esas tormentas, el termómetro bajará. A partir del miércoles, la estabilidad llegará y, aunque podrán vivirse alternancias entre sol y chubascos, se notará un cambio de las temperaturas.