Aunque predominen episodios de calor intenso, también podrá haber períodos con temperaturas más suaves
La montaña rusa térmica que nos espera esta semana: subidas y bajadas de temperaturas constantes en toda la península
Mayo no ha empezado siendo el mes más caluroso, pero ha terminado rompiendo records de temperaturas nunca antes vistas, se reservaba para otra cosa y para protagonizar frases por el calor "tremendo" y "de muerte" que ha hecho.
Desde hace ya más de 15 días, las quejas constante por el calor se han repartido por todo el país, dejando ver escenas de gente en la playa antes de ni siquiera empezar junio, o en ciudades como Sevilla dejándose caer temperaturas de "40 grados".
Era de preocupar llegar a esas temperaturas tan pronto
hay ejemplos de sobre por todo el país, en el norte ciudades como Santander ha superado los 30 grados más veces que un año convencional, y en la capital madrileña los medidores de temperatura de el parque de El Retiro han dejado un dato inédito: "Nunca antes hasta este año se han alcancado en dos ocasiones 35 grados antes de llegar al verano".
Rubén del Campo, portvoz AEMET señala que no solo es algo de España, también en Europa, concretamente en Londres se han alcanzado temperaturas record nunca antes vistas, "en el entorno de Londres es la primera vez que se llega a los 35 grados antes de verano". Lo que se percibe entre la gente es de que "el tiempo está cambiando", y ya lo confirman también los científicos: "las condiciones de verano cada vez se adelantan más", en un panorama de poca tregua con el calor.