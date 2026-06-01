Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Logo de El Tiempo

El calor ha sido el gran protanista este mes de mayo en toda la península y Europa: "Nunca antes se habían alcanzado los 35 grados antes de verano"

El calor ha sido el gran protagonista este mes de mayo en toda la península y Europa: "Nunca antes se habían alcanzado los 35 grados antes de verano"
Imagen de Sevilla donde unos turistas se han tenido que refugiar del sol con un paragüas. Informativos Telecinco
Compartir

Mayo no ha empezado siendo el mes más caluroso, pero ha terminado rompiendo records de temperaturas nunca antes vistas, se reservaba para otra cosa y para protagonizar frases por el calor "tremendo" y "de muerte" que ha hecho.

Desde hace ya más de 15 días, las quejas constante por el calor se han repartido por todo el país, dejando ver escenas de gente en la playa antes de ni siquiera empezar junio, o en ciudades como Sevilla dejándose caer temperaturas de "40 grados".

PUEDE INTERESARTE

Era de preocupar llegar a esas temperaturas tan pronto

hay ejemplos de sobre por todo el país, en el norte ciudades como Santander ha superado los 30 grados más veces que un año convencional, y en la capital madrileña los medidores de temperatura de el parque de El Retiro han dejado un dato inédito: "Nunca antes hasta este año se han alcancado en dos ocasiones 35 grados antes de llegar al verano".

PUEDE INTERESARTE

Rubén del Campo, portvoz AEMET señala que no solo es algo de España, también en Europa, concretamente en Londres se han alcanzado temperaturas record nunca antes vistas, "en el entorno de Londres es la primera vez que se llega a los 35 grados antes de verano". Lo que se percibe entre la gente es de que "el tiempo está cambiando", y ya lo confirman también los científicos: "las condiciones de verano cada vez se adelantan más", en un panorama de poca tregua con el calor.

Temas