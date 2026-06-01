Las temperaturas se mantendrán por encima de lo normal para la época

Calor en tierra y mar: se espera que las temperaturas suban hasta los 40ºC en zonas como el Guadalquivir

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Durante este mes de mayo se han batido en España todos los records de temperaturas, esta semana vamos a experimentar un cambio de temperaturas que van a bajar un poco, después de los días de temperaturas extremas en toda España.

Se va a vivir esta semana una montaña rusa térmica, lo que es en su significado que las temperaturas van a subir y bajar de un día a otro. De normal existe una especie de batalla cuando llega verano, entre el aire frío que todavía no termina de irse con el aire caliente que ya empieza a entrar que ya se adentra del todo para dar inicio a la estación veraniega.

Los próximos días vamos a vivir esa pequeña montaña rusa, de esas temperaturas altas vamos a pasar a una masa de aire frío del norte seguido de hasta el miércoles una masa de aire cálido por el sur, pero hay que darle atención al jueves y viernes porque entrará una masa de aire frío que hará que las máximas bajen hasta los 30 grados en la mayor parte de la península.