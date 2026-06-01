Las temperaturas bajarán, sobre todo, en la zona norte peninsular

Junio empieza con calor intenso: este lunes se registrarán casi 40ºC en puntos de Andalucía y noches tropicales con 20ºC

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Empieza junio y las altas temperaturas continúan muy presentes. Aunque mayo ya haya quedado atrás, los termómetros seguirán marcando altos valores, rondando los 40 grados en Andalucía, aunque en el norte si habrá algunos descensos en las temperatura, ajustándose en mayor medida a la época del año.

Los cambios se darán principalmente durante el día de mañana, martes 2 de junio, cuando se notarán temperaturas algo más suaves. Durante este primer día de junio habrá pocos cambios en el cielo, con mucho calor y sol, presentándose durante la tarde algunas tormentas fuertes sobre todo en áreas de montaña, tanto en los Pirineos como también en la Ibérica.

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Bajas temperaturas y fuertes tormentas

Las temperaturas continúan siendo altas. Una vez más se podrán rozar los 40 grados en el Valle del Guadalquivir, en el centro peninsular se sufrirán máximas entre los 30, 35 grados y, en el norte, el día será mucho más llevadero, con máximas entre unos 22, 26 grados.

Para este martes, las temperaturas van a bajar, sobre todo en el extremo norte, donde se notará un descenso notable hasta llegar cerca de los 20 grados, por ejemplo, en Santander. En lugares como Valladolid, se disfrutará de temperaturas por debajo de los 30 grados. En el centro peninsular, temperaturas ya cercanas a los 30 grados, y vemos cómo en el sur también empiezan a bajar esos termómetros.

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También se notarán cambios en el cielo, en el norte necesitarán el paraguas, con algunas precipitaciones, y precaución con el viento, que será muy fuerte, sobre todo en el Valle de Ebro. Una tarde más se podrán desarrollar algunas tormentas, sobre todo en puntos de la Ibérica, también en los Pirineos, y por la tarde se originará algún chaparrón de gran intensidad, sobre todo entre Barcelona y Girona. Las temperaturas subirán sobre todo en el este peninsular y en Murcia podrían alcanzar los 41 grados.