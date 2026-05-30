Los termómetros seguirán registrando valores de pleno verano durante lo que resta semana

Desalojan a más de 800 alumnos de un instituto de Murcia por altas temperaturas: "Superaban los 27 grados"

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España atraviesa una semana con el calor como protagonista. Barcelona, Zaragoza, Madrid, Ciudad Real y Jaén están registrando noches tropicales en las que el termómetro no ha bajado de los 20 grados. Y seguimos con temperaturas muy altas, según informa Nuria Seró.

En Murcia se están rozando los 37 grados, tanto en el Valle del Ebro, del Tajo y del Guadiana se superarán los 35ºC. En el caso del Guadalquivir se podrán rozar los 40ºC. Pero en el norte, el ambiente es mucho más fresco. Por ejemplo, en Pontevedra el termómetro marca 21ºC. Ahora mismo, la temperatura del agua del mar en Baleares, en la Boya de Dragonera, ya están casi a 25ºC. En el norte, en cambio, va entre los 17ºC y 20ºC.

España registrará entre 5 y 10ºC más de lo normal

Los termómetros seguirán registrando valores "de pleno verano" durante lo que resta semana y el lunes, con entre 5 y 10ºC más de lo normal, incluso más en la mitad norte. El resto de semana, el cambio se notará más en el norte, donde las temperaturas bajarán de forma progresiva y se quedarán en valores algo más normales para la época, aunque todavía un poco altos. A su vez, también descenderán los valores en el norte del área mediterránea.

En el resto del país se seguirá registrando un calor intenso "de pleno verano", con temperaturas entre 5 y 10ºC por encima de lo normal en la mayor parte de España. El portavoz de AEMET ha indicado que la inestabilidad atmosférica aumentará, lo que favorecerá la formación de tormentas en el este de la Península. Éstas podrán ser localmente fuertes y con granizo en los Pirineos, Sistema Ibérico y zonas próximas.

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A partir del martes, la incertidumbre con respecto al pronóstico aumenta "de forma notable". De momento, la mayoría de los escenarios apuntan a una bajada de las temperaturas en buena parte del territorio, que en algunos puntos del norte y del oeste de la Península podría ser notable. Durante los días siguientes es probable que continúe el descenso térmico con la llegada de vientos del oeste, que son más frescos.