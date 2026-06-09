Mientras que en el sur se llegará a altas temperaturas, en el norte predominarán las lluvias y las nubes

Crecerán tormentas en zonas de montaña del Pirineo y también en puntos de Teruel, Tarragona y Castellón

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En este día martes 9 de junio, vivir en el norte o en el sur de España, va a notarse de forma muy diferenciada en cuanto al clima. Aunque estas diferencias en el tiempo de cada zona del país suelen ser normales en en resto del año, durante el día de hoy, el calor intenso del sur, con hasta 37 grados en algunas zonas, contrastará con el del norte, donde las nubes y las lluvias serán los protagonistas de la jornada.

A pesar de estos días en los que los termómetros han sido altos en todo el territorio peninsular, el norte disfrutará de un descenso de las temperaturas, un descanso térmico antes de la llegada de la próxima ola de calor.

Lluvias débiles y fuertes vientos

La razón de este cambio de temperaturas en el norte, es que en esta zona del país se presentan cielos encapotados con lluvias de carácter débil que irán a menos a lo largo de toda la jornada. Además, van a crecer tormentas en zonas de montaña del Pirineo y también en puntos de Teruel, Tarragona y Castellón, pero estas aparecerán en mayor medida las veremos de cara a esta próxima madrugada.

En el resto de España habrá predominio de cielos plenamente despejados, al igual que en ambos archipiélagos. Habrá que tener también precaución con respecto al viento, en específico al cierzo que soplará con fuerza en el Valle del Ebro, a la tramontana en Cataluña y también a los vientos alisios a orillas de Canarias.

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Altas temperaturas y predominio del sol

Las temperaturas para este martes 9 de junio van a ser muy suaves, si se encuentran en la mitad norte del país, ni siquiera alcanzando los 20º en el Principado de Asturias, en el País Vasco o en Navarra, pero, sin embargo, en el resto de España se pasará mucho calor, sobre todo en Andalucía, donde llegarán hasta casi los 40º.

En otras zonas del país como Aragón, también se llegará a los 30º, superándolos en puntos del centro peninsular.

De cara a mañana miércoles, el sol volverá a ser el protagonista, remitiéndose las lluvias a orillas del Cantábrico, aunque seguirán viéndose a primeras horas del día en zonas del Cantábrico más oriental, y por la tarde en zonas del nordeste, donde se podrían ver tormentas algo más intensas.

Por otra parte, en el centro y en el sur del país seguirá brillando el sol y habrá temperaturas que bajarán ligeramente en zonas de la mitad norte.