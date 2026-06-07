La Aemet ha anunciado que las máximas sí registrarán un descenso de hasta 10 grados en el Cantábrico oriental y en el Alto Ebro

Brusco descenso térmico en España: la AEMET avisa de temperaturas inusualmente bajas para junio

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Las temperaturas subirán mañana en gran parte del país, de una forma muy notable en el interior de la Comunidad Valenciana, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha anunciado chubascos que pueden ser fuertes en Teruel y en los Pirineos orientales.

Entre los fenómenos más significativos para mañana, la Aemet ha anunciado que las máximas sí registrarán un descenso, que puede ser de hasta 10 grados, en el Cantábrico oriental y en el Alto Ebro, y que habrá rachas de viento muy fuertes, superiores a 70 kilómetros por hora, en algunos puntos de Canarias.

En Galicia y el área cantábrica pasará un frente que dejará lluvias débiles

Predominará el tiempo estable en la mayor parte del país con cielos poco nubosos o despejados, pero en Galicia y el área cantábrica el paso de un frente poco activo dejará cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones débiles.

También se prevén cielos nubosos en el norte de Canarias, Alto Ebro y, durante las primeras horas de la mañana, en el área del Estrecho y Melilla; por la tarde, se espera el desarrollo de nubes de evolución en interiores del tercio oriental y chubascos en los Pirineos y en Teruel que podrían ser localmente fuertes.

Las máximas en ascenso en Baleares, el extremo sur y el tercio oriental, de forma notable (más de seis grados) en el interior de la Comunidad Valenciana y aledaños; por el contrario, bajarán en el oeste y el norte, de forma notable e incluso localmente extraordinario (más de 10 grados) en el Cantábrico oriental y el alto Ebro.

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Se alcanzarán los 37ºC en el Guadalquivir

Se superarán los 34 grados en depresiones del nordeste y zonas bajas de la mitad sur, alcanzando los 37 grados en el Guadalquivir; las mínimas en aumento en la mitad norte en descenso en el oeste de Extremadura y sin cambios en el resto, con noches 'tropicales' (con mínimas por encima de 20 grados) en La Mancha y el Guadalquivir.

Predominará el viento del norte o del oeste en la Península, salvo durante las primeras horas en litorales del sureste peninsular y en el Estrecho, donde será de componente este antes de rolar a poniente, y en el Ampurdán, donde será de sur; el régimen de brisas dominará el resto de los litorales mediterráneos.

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El viento será flojo en el interior, más intenso en los litorales y con intervalos de fuerte en Castilla y León por la tarde; en el valle del Ebro no se descartan rachas muy fuertes (más de 70 km/h) de cierzo; en Baleares el viento será flojo y del este, y en Canarias el alisio será moderado, con rachas muy fuertes en zonas expuestas.