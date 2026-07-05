Los termómetros se disparen hasta los 42 grados en un episodio que se prolongará hasta el próximo martes

Este domingo comienza la ola de calor y se prevén ascensos térmicos en la mitad norte peninsular

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España soporta temperaturas sofocantes, que rondan los 40 grados en muchos lugares de la península y que repuntarán aún más a partir de este domingo, cuando comienza la segunda 'ola de calor' del verano. Los termómetros se disparan hasta los 42 grados en un episodio que se prolongará, al menos, hasta el próximo martes.

Los datos recopilados y publicados por la Agencia Estatal de Meteorología revelan que ya se han superado los 40 grados durante la jornada de hoy en numerosos puntos del país, la mayoría de ellos concentrados en las provincias de Jaén, Badajoz, Sevilla y Huelva.

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14 comunidades en alerta por altas temperaturas

Catorce comunidades activan este domingo avisos ante las temperaturas extremas que se van a registrar, que elevarán los termómetros hasta los 42 grados en algunos lugares, en el primer día de una ‘ola de calor’ que se extenderá al menos hasta el próximo martes.

Los avisos más importantes, de nivel ‘naranja’ (peligro importante) se focalizan en las comunidades de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia y Madrid, con temperaturas extremadamente altas, que rondarán o superarán los 40 grados.

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El mapa de avisos se completa con avisos de nivel ‘amarillo’ (peligro bajo) en las comunidades de Asturias, Baleares, Castilla y León, Navarra, el País Vasco, La Rioja y Canarias, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología, que ha subrayado que las temperaturas van a ser muy altas, tanto las diurnas como las nocturnas.

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En Canarias el aviso afecta a las islas de Gran Canaria y Fuerteventura, donde las temperaturas alcanzarán los 35 grados.

Peligro para las personas más vulnerables

La Aemet ha advertido además de las redes sociales del peligro importante que las altas temperaturas suponen para las personas más vulnerables y para realizar actividades al aire libre durante las horas de más calor, así como del aumento del peligro de se registren incendios forestales.

Las predicciones de la Aemet apuntan que la ola de calor que comienza se va a prolongar al menos hasta al menos el próximo martes, y ha apuntado que los valores que se van a registrar son «muy poco habituales» en zonas de España y en el suroeste europeo.