El riesgo de incendios se dispara con la llegada de una nueva ola de calor

La combinación de temperaturas muy elevadas, vegetación seca y bajas precipitaciones mantiene el peligro de incendios

Última hora del incendio en la Bisbal d'Empordà, Girona: alertan de una situación "difícil" por el viento

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España afronta un nuevo episodio de calor extremo con un riesgo elevado de incendios forestales en buena parte de la Península. La segunda ola de calor del verano comenzará este lunes y llegará acompañada de temperaturas que volverán a superar los 40 grados en numerosas zonas del país, unas condiciones que favorecen la propagación del fuego.

Las altas temperaturas ya se han dejado notar este fin de semana y el humo de algunos incendios ha llegado a ser visible desde el espacio. Las imágenes captadas por satélite muestran cómo la columna de humo del incendio de Girona se desplazó durante la jornada del domingo hasta alcanzar Baleares, mientras que también eran visibles los incendios registrados en Portugal.

Aunque este lunes desaparecerá la tramontana que ha complicado la evolución de algunos fuegos en Cataluña y entrará viento de componente marítima con algo más de humedad, el calor seguirá siendo el principal factor de riesgo. La combinación de temperaturas muy elevadas, vegetación seca y bajas precipitaciones mantiene el peligro de incendios en niveles muy altos.

Avisos por altas temperaturas

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene avisos por altas temperaturas en buena parte del país. Este lunes predominan los avisos amarillos y naranjas en zonas del centro, oeste, este peninsular y Galicia, donde los termómetros ya rondan o superan los 37 grados en algunas localidades.

El episodio se intensificará el martes, cuando las máximas podrán superar los 40 ºC en amplias zonas de los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Los expertos recuerdan que este episodio llega antes incluso del periodo de la canícula, considerado habitualmente el más caluroso del año, por lo que insisten en extremar las precauciones tanto frente al calor como para evitar cualquier conducta que pueda originar un incendio forestal.