España y algunas zonas de España experimentará la quinta ola de calor debido al fenómeno 'cúpula de calor' o domo
Todo sobre el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 en España
El efecto 'cúpula de calor o domo' es lo que va a hacer que durante la próxima semana vuelvan a incrementarse considerablemente las temperaturas. De hecho, los expertos advierten de que a partir del eclipse solar se podría producir la quinta ola de valor del verano.
Aunque no han confirmado qué clima tendremos después de que se produzca uno de los eventos más importantes de la historia de España, pero los mapas de anomalías sí que reflejan que las máximas temperaturas estarían por encima normal, incluso tres o seis grados más que lo que hemos tenido en todo el verano.
Otros puntos de Europa también van a sufrir los estragos de la ola de calor y es por eso que muchos líderes ya advierten del peligro que corren los montes ante una nueva subida preocupante de temperaturas, porque otros incendios podrían volver a dejar todo un territorio desolado. El Gobierno, a través de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), emitirá una predicción meteorológica especial para el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto, a partir de este 7 de agosto.
Las previsiones de cara al eclipse
"Estadísticamente es un día apropiado para que no haya nubes, pero a partir del 7 de agosto la Agencia Estatal de Meteorología va a lanzar un boletín diario con la precisión del tiempo y de humedad y de riesgos para incendios", ha señalado en una entrevista a Europa Press el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades y presidente de la Comisión Interministerial para el Trío de Eclipses, Juan Cruz Cigudosa.
Sobre cuándo se sabrá con certeza si estará nublado o despejado en el momento del eclipse, que será al atardecer, Cigudosa ha destacado que "pocas horas antes o el día antes". "Las actividades humanas que más dependen del tiempo son, por ejemplo, las careras de Fórmula 1, que tienen extraordinarios profesionales que se dedican a prever qué tiempo va a haber y casi nunca aciertan", ha bromeado el secretario de Estado.
Así se podrá ver el eclipse
Por ello, ha instado a "ser conscientes de las limitaciones tecnológicas". "Recomiendo que cada uno utilice la página de la AEMET para ver la previsión", ha puntualizado. No obstante, el 'número 2' del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha advertido de que "si hay nubes no quiere decir que no se va a sentir el eclipse".
Así, ha explicado que, si está nublado, "se verá comprometida la visión del Sol, la nitidez de la corona, pero de noche se va a hacer igual". "Cuando hay nubes también se hace de noche y la sensación de que se hace de noche será la misma", ha afirmado.