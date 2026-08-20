Se esperan importantes tormentas durante la jornada de hoy, que podrían llegar acompañadas de fuertes precipitaciones, viento y granizo en en el interior norte, sureste y sur de Baleares

Las temperaturas seguirán siendo altas en en Baleares y litoral mediterráneo, donde además se mantienen activos avisos por fenómenos costeos y rissagas

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Después unos días marcados por el calor intenso, los expertos alertan de la llegada de una dana que dejará tiempo inestable en buena parte de la Península. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera importantes tormentas durante la jornada de hoy, que podrían llegar acompañadas de fuertes precipitaciones, viento y granizo en en el interior norte, sureste y sur de Baleares. Aún así, se esperan temperaturas altas en Baleares y en el litoral mediterráneo.

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Hasta diez comunidades en alerta por lluvias y tormentas

Durante la jornada de hoy, la Aemet mantiene activos avisos naranjas (peligro importante) por lluvias y tormentas en Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia, La Rioja y la Comunidad Valenciana. En aviso amarillo, también por tormentas, están Andalucía, Aragón y País Vasco.

En el tercio norte peninsular se esperan cielos cubiertos con chubascos que pueden ser fuertes y persistentes, y que también pueden ir acompañados de tormentas. En Baleares y litoral de Valencia, Alicante y Murcia, la Aemet mantiene activo aviso amarillo por fenómenos costeros y rissagas en la isla de Menorca.

En alerta amarilla por altas temperaturas se encuentra Cataluña y la Comunidad Valenciana. El aviso naranja afecta a la isla de Mallorca. Las temperaturasmáximas podrán superar los 35 grados, incluso llegar a los 39 en Baleares, y darse noches por encima de 20 grados.

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En Andalucía, el cambio de tiempo será más notable, pues se prevé que los termómetros marquen hasta 8 grados menos que ayer. Aún así, se trata de una bajada de temperaturas temporal, pues se espera que para el fin de semana vuelvan a subir.