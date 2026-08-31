Los paraguas son los nuevos aliados de los españoles que deciden pasear en verano por la calle

Las muertes por calor alcanzan máximos históricos: más de 5.200 este verano

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Los paraguas ya no solo se utilizan en los días lluviosos. Este verano, muchos españoles han adoptado este objeto para un nuevo uso: protegerse del sol. Pero hay que reconocer que no estamos ante una nueva moda, ya que se trata de una costumbre asiática muy conocida.

El calor no da respiro y el sol se convierte en nuestro enemigo cuando tenemos que pasear por la calle. Y por eso, algunos deciden recurrir a los paraguas como método de supervivencia, sobre todo para proteger nuestra piel de posibles enfermedades como el melanoma.

Los paraguas, aliados para unos y "mal fario" para otros

Este verano se han podido ver muchos paraguas en las calles, pero hay personas que no ven con buenos ojos esta costumbre. Algunos españoles creen que no se debe de utilizar en un día soleado para no atraer la lluvia.

Pero lo cierto es que los paraguas híbridos ya van preparados para esta situación: tienen una tela preparada para soportar un chaparrón y tienen lo necesario para protegernos del sol. Sin duda, estos objetos se van a convertir en nuestro aliado para combatir el calor.