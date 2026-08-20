Iria Sebastià Valencia, 20 AGO 2026 - 13:30h.

Los termómetros nocturnos marcan récords históricos en cientos de municipios tras una noche asfixiante apoyada por un Mediterráneo en temperaturas máximas

En 677 estaciones, no se bajó de los 25 ºC en ningún momento

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La Comunidad Valenciana ha vivido la noche más cálida de su historia. El viento de poniente empujó una masa de aire seco y abrasador que impidió que las temperaturas bajaran durante la noche. A doce, localidades como Dénia o El Ràfol d'Almúnia marcaban 39 ºC. En Gandia, Oliva, Cullera o Pego la cifra llegaba a los 38 ºC, mientras que en València capital y buena parte de la comarca de L’Horta el mercurio se quedaba en 37 ºC.

Noches "de infierno" en casi toda la región

Los datos recogidos por la red de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) muestran las mínimas más altas desde que hay registros. En 677 estaciones, no se bajó de los 25 ºC en ningún momento y no era lo peor, en 130 puntos del mapa, las mínimas no consiguieron descender de los 30 ºC. Localidades como Nules llegaron a registrar 37,3 ºC pasada la una de la madrugada, su récord alcanzado en pleno horario nocturno.

Alertas por calor y tormentas

Aunque los vecinos de la Comunidad están acostumbrados a estas altas temperaturas, los veranos son cada vez más peligrosos, pues como advierten los expertos, el impacto del cambio climático afecta a tierra y mar. El Mediterráneo atraviesa también una ola de calor, con el agua a 30 ºC en muchos puntos. Los meteorólogos, explican que la superficie marina acumula un calor que altera las temperaturas de la noche en la costa. Además, alertan del riesgo de este contraste de temperaturas con bolsas de aire puede provocar que se formen las conocidas DANAs y tormentas de viento y granizo.