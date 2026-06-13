Cristina se preocupó por un lunar que tenía en el cuerpo y en un mes la operaron de un melanoma

Marta tomaba el sol sin protección y le diagnosticaron cáncer de piel con 34 años: "He tenido seis metástasis"

Compartir







Cristina Sarmiento tenía 23 años cuando le diagnosticaron un melanoma: "Era un lunar que llevaba tiempo que me cambiaba de forma, color y tamaño. Me saltó la alerta y pensé en ir a consultar qué puede ser esto". Y los médicos la operaron en menos de un mes.

Si Cristina no le hubiese dado importancia hubiese tenido graves consecuencias, ya que el cáncer de piel es el más grave que existe. "Es un tumor con una capacidad de metástasis muy alta y de al final acabar con la vida del paciente", explica Cristina Ciudad, dermatóloga del Hospital Gregorio Marañón.

"El más frecuente es el carcinoma basocelular", afirma Cristina Ciudad

Por suerte, el cáncer de piel es el menos común pero existen otros. "El más frecuente es el carcinoma basocelular que donde más sale es en la cara. Tiene pronóstico bueno pero puede ser muy desfigurante", señala la médica.

Por eso, es muy importante la observación de lunares para poder intervenir a tiempo si existe algún cambio en nuestro cuerpo. Los expertos recuerdan la importancia de la regla 'A,B,C,D,E':

Asimétrico

Bordes : si empiezan a tener bordes irregulares

: si empiezan a tener bordes irregulares Color : si empieza a tener diferentes tonos de marrón

: si empieza a tener diferentes tonos de marrón Diámetro : si tiene más de 6 milímetros

: si tiene más de 6 milímetros Evolución: que sea irregular, que sangre o que pique el lunar

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Es esencial usar protección solar sin olvidarse de zonas como el borde de las orejas o los labios. "La educación es muy importante pero somos optimistas y en un futuro veremos menos cáncer de piel", sentencia la dermatóloga.