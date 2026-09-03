Según el informe, el planeta se encuentra a 1,4 grados de temperatura por encima del nivel preindustrial, unos termómetros que subirán hasta cuatro décimas más en los próximos años

Sin embargo, la organización recuerda que todavía es posible reducir las temperaturas y bajar el umbral reduciendo el dióxido de carbono del aire

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Un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) alerta de que el planeta Tierra se calentará 1,8 grados más, superando el límite de seguridad marcado en 1,5. Se trata de unos impactos del cambio climático que tendrán consecuencias graves en un futuro, y que ya se están manifestando con las olas de calor, las sequías y los incendios forestales.

Actualmente, el planeta se encuentra 1,4 grados de temperatura por encima del nivel preindustrial, unos termómetros que subirán hasta cuatro décimas más en los próximos años y que tendrá unas consecuencias desastrosas, advierten desde la ONU.

En el informe explican que esta subida aumenta el riesgo de catástrofes irreversibles, como la "desestabilización de las grandes capas de hielo, la degradación de la Amazonía y la alteración de una importante circulación de corrientes del Atlántico, fundamental para regular el clima".

Inger Andersen, directora de medio ambiente de la ONU, ha explicado que los efectos del cambio climático "cada vez afectan más rápido, son más fuertes y duran más, costando más vidas".

Un problema que todavía podemos revertir

No obstante, la organización recuerda que todavía es posible reducir las temperaturas y bajar el umbral disminuyendo el dióxido de carbono del aire. "Tenemos que adaptarnos y ser resilientes, pero no podemos resignarnos, tenemos que seguir reduciendo las emisiones", explica Richard Betts, científico de la Universidad de Exeter.

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Para rebajar la temperatura del planeta, el informe habla de la importancia de plantar árboles, una medida que, explica, aún así solo disminuiría el calor en una décima. Por ello, el informe apela a que la acción debe acelerarse de inmediato, una situación que, además, requiere políticas urgentes.