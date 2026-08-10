Europa Press 10 AGO 2026 - 10:52h.

La temperatura media del aire en superficie se situó en 16,90ºC, lo que se traduce en 0,67°C por encima del promedio normal para este mes

De esta forma, julio de 2026 empata con julio de 2024 y lo sitúan solo por detrás del récord establecido en julio de 2023

Compartir







Tres olas de calor después, el mes de julio de 2026 llega al pódium situándose como el segundo mes de julio más cálido jamás registrado a nivel mundial. Tal y como ha informado este lunes el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S), gestionado por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (CEPMPM), la temperatura media del aire en superficie se situó en 16,90ºC: 0,67°C por encima del promedio normal para este mes y 1,47°C por encima de la media estimada para el periodo preindustrial 1850-1900.

Estas cifras reflejan un empate con julio de 2024 y sitúan al séptimo mes de 2026 solo por detrás del récord establecido en julio de 2023. La temperatura media de junio y julio en Europa occidental fue la más alta jamás registrada, con 21,62°C, es decir, 2,79 °C por encima de la media, superando el récord anterior de 2022.

De las cuatro olas de calor sufridas en España durante este verano desde el mes de junio, tres han tenido lugar en el mes de julio. En este aspecto, el C3S ha puntualizado que si bien estas olas estas fueron menos intensas que las de junio, la sucesión general de olas de calor desde mayo sigue siendo excepcional para la región.

El calor y la sequía ha intensificado los peligros de incendio en Europa

Las precipitaciones y la humedad del suelo fueron excepcionalmente bajas en Francia, España, en algunas zonas de Alemania y en el Reino Unido. "Las prolongadas condiciones de calor y sequía en Europa occidental provocaron la propagación y la intensificación de incendios forestales extremos", ha precisado el Servicio Climático.

PUEDE INTERESARTE Las olas de calor agravan la sequía en Europa: paralizan la producción y frenan el transporte por el río Rin y Danubio

El CS3 también ha explicado que la temperatura media de la superficie del mar en el océano extrapolar fue la más alta registrada para ese mes. Llegó a los 20,96°C, superando el anterior récord de julio de 20,89°C establecido en 2023. Por zonas, la temperatura de la superficie del mar se mantuvo en en niveles excepcionalmente altos en un amplia área del Pacífico tropical.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En lo que respecta a Europa, los valores térmicos de los océanos alcanzaron máximos históricos para julio a lo largo de la costa atlántica y el Mediterráneo occidental, lo que se asoció a condiciones generalizadas de olas de calor marinas intensas o severas.

La responsable estratégica de clima del CEPMPM, Samantha Burgess, ha indicado que julio fue el tercer mes consecutivo de calor excepcional en Europa occidental, lo que situó la temperatura combinada de junio y julio en un nuevo récord para la región.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"A medida que los suelos se secan, pierden su capacidad de proporcionar un enfriamiento natural, lo que permite que el calor se acumule con mayor facilidad. Este es un claro ejemplo de cómo el cambio climático está intensificando los fenómenos de calor extremo, en los que el calor y la sequía se refuerzan mutuamente cada vez más", ha explicado.

La directora del Servicio de Vigilancia de la Atmósfera de Copernicus (CAMS) del CEPMPM, Laurence Rouil, ha hecho hincapié en que el cambio climático está provocando condiciones de calor y sequía que favorecen los incendios forestales de gran magnitud y alta intensidad en el sur de Europa, al tiempo que amplía la temporada de incendios hacia el norte.

"Los incendios de mayor envergadura producen más humo y lo expulsan a mayor altura en la atmósfera, lo que significa que puede desplazarse más lejos y afectar a la calidad del aire no solo a nivel local, sino en toda la región. Los países que sufren relativamente pocos incendios forestales pueden verse cada vez más afectados por el transporte a larga distancia del humo, incluso si se encuentran a miles de kilómetros de distancia", ha avisado.