Alerta por calor: Extremadura, el norte peninsular y Canarias, en aviso amarillo por altas temperaturas

Asturias, Cantabria, Galicia, Extremadura y las islas Canarias alcanzarán hasta 38 grados

En Cádiz soplará viento de Levante de 50 a 61 km/h (fuerza 7)

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El calor mantiene este lunes en aviso amarillo (peligro bajo) a las comunidades del norte peninsular, Asturias, Cantabria y Galicia, a Extremadura y a las islas Canarias por altas temperaturas que alcanzarán hasta 38 grados, además de las provincias de Sevilla y Girona, informa la Aemet en su web.

Las comunidades de Asturias y Cantabria están en amarillo por máximas que registrarán 34 grados en puntos de las suroccidental asturiana y Líebana, respectivamente, mientras que en Galicia persiste la alerta por calor en las provincias de Lugo y Ourense, donde los termómetros subirán hasta los 36-38 grados.

Las alertas por calor

Extremadura ha activado también el aviso amarillo (peligro bajo) en toda la comunidad por registros que oscilarán entre los 36 y 38 grados.

Por su parte, Canarias mantiene el aviso amarillo por calor, 34 grados, y por calima en las islas de Lanzarote y Fuerteventura.

Además, las provincia de Sevilla (Andalucía) y Girona (Cataluña) están en amarillo por calor, con valores entre los 34 y 38 grados; En Cádiz soplará viento de Levante de 50 a 61 km/h (fuerza 7), al oeste de Tarifa y sur de Trafalgar.

Con el aviso amarillo no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta.