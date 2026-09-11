Carlos Plá Valencia, 11 SEP 2026 - 12:20h.

Durante milisegundos una extraña luz con forma de medusa gigante ha sorprendido a los pocos privilegiados que pudieron contemplarla y que fue captada por los observatorios

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No son fuegos artificiales, aunque lo parecen cuando iluminan el cielo. Este sorprendente fenómeno meteorológico que se ha contemplado en la localidad valenciana de Ayora se conocen como duendes rojos o sprites, descargas eléctricas raras y luminosas que ocurren en la alta atmósfera, muy por encima de las tormentas.

El nombre científico y popular de este fenómeno se relaciona con los Sprite (duendes) criaturas mágicas y escurridizas del folclore europeo. La ciencia adoptó este término porque aparecen y desaparecen de forma muy rápida, como si fueran espíritus del cielo.

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El fenómeno fue captado desde el observatorio de Ayora la madrugada del pasado jueves. Durante milisegundos una extraña luz con forma de medusa gigante sorprendió a los pocos privilegiados que pudieron contemplarla.

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Los duendes son descargas eléctricas de gran escala que se desarrollan en las capas superiores de la atmósfera. A diferencia de los rayos que habitualmente se contemplan durante una tormenta, este fenómeno aparece a unas altitudes aproximadas de entre 50 y 90 kilómetros, por encima de grandes sistemas tormentosos.

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Una gran bola de fuego

Otro de los fenómenos que se han podido contemplar en el cielo de la Comunidad Valenciana ha sido un gran bólido, que ha recorrido parte de la península, desde Euskadi y Navarra, pasando por Cataluña y llegando a Andalucía.

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Estos fenómenos conocidos como bólidos, son meteoritos muy brillantes que se caracterizan por parecer una bola de fuego y crear una huella luminosa, producida por la entrada en la atmósfera de un meteoroide con una masa que suele pesar varias toneladas y que generalmente explota antes de llegar al suelo y produce un estruendo apreciable.