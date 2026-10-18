Redacción Cataluña 18 OCT 2026 - 10:35h.

La mujer intentó cruzar con su familia un arroyo por donde discurría caudal tras las lluvias y acabó en el agua

Después de más de 15 horas de búsqueda, los bomberos han localizado el cadáver cerca del espigón de Premià de Mar

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BarcelonaLos equipos de rescate han encontrado muerta a la mujer que cayó y fue arrastrada por una riera en la localidad de Cabrera de Mar (Barcelona). El suceso ocurrió este 17 de octubre alrededor de las 19:41 horas.

En una jornada marcada por el azote de la dana Adam, la víctima intentó cruzar la zona pluvial con su familia, pero acabó en el agua acumulada por las lluvias registradas y desapareció. Ya habían avisado de fuertes precipitaciones.

Así lo explicó el alcalde Óscar Fernández en declaraciones a 3CatInfo, después de conocerse los hechos. Añadió que habían empezado a rastrear un entorno agrícola del municipio, donde había más sedimentos y cañas.

Localizada cerca de un espigón en Premià de Mar

Después de más de 15 horas, los bomberos de la Generalitat de Cataluña han localizado a las 11 horas el cuerpo sin vida de la mujer cerca del espigón que hay en el puerto de la localidad de Premià de Mar, según han precisado.

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Los efectivos del citado cuerpo habían informado este 18 de octubre de que mantenían activo el operativo con nueve dotaciones desplegadas en el terreno. Conjuntamente con Salvamento Marítimo, agentes de la Policía Local de Cabrera y Mossos.

Tras haber estado trabajando con 18 dotaciones durante la noche y la madrugada en las labores para localizar a la desaparecida, no hubo éxito ni novedades. Este domingo ya no había alertas por chubascos en el pueblo.

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El mismo regidor de la localidad cifró en casi 60 litros por metro cuadrado la cantidad de lluvia que se acumuló en 45 minutos. Ello provocó que torrentes y arroyos se llenaran de agua.