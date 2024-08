Un triángulo amoroso podría estar detrás del crimen del hombre degollado en el puente de las Moreras, Valencia

Ahora, la Policía Nacional busca al sospechoso cuya descripción coincide con la del hombre que había amenazado a José Andrés. La víctima, que no quería conflictos, no respondió a las provocaciones, según relataron sus amigos. Estos mismos amigos se han reunido, tratando de entender los motivos del homicidio, descartando un robo frustrado o un asunto relacionado con drogas, ya que José Andrés no tenía bienes de valor y no consumía drogas más allá de la marihuana de manera ocasional.