Unas 39.000 personas solicitan el certificado automático de B2 y C1 de valenciano en una semana

El conseller ha señalado que el Consell “está comprometido con el estudio y el fomento del valenciano, y de hecho creemos que los certificados pueden actuar como incentivo para no pedir la exención en las zonas castellanohablantes”. El conseller ha manifestado que la Ley de Libertad Educativa “habla precisamente de eso, de libertad, y no va en contra de nadie. Se da voz a las familias y se elimina la imposición. La administración ya no decide la lengua en que deben estudiar los alumnos”.