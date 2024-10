Unos pescadores encuentran un torpedo a la deriva cerca de la isla de Tabarca, Alicante

El hallazgo se produjo sobre las 12:40 horas de este sábado por una embarcación recreativa que estaba pescando, cuyos ocupantes han explicado en redes sociales que estuvieron pensando si recogerlo o no, pero al considerar que era un peligro dejarlo allí lo amarraron con una cuerda y lo llevaron a la orilla.

Los pescadores han señalado que dieron aviso del hallazgo de un torpedo con su espoleta y su hélice a Salvamento Marítimo y a la Guardia Civil, que se personaron a recoger el artefacto, y han bromeado con que algo así no se encuentra todos los días: "Lo que no nos pasa a nosotros, no les pasa a nadie", han afirmado.