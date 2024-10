Laura, de vivir en la calle a confeccionar ramos de flores: "Espero ahorrar para tener una casa"

Esta luchadura agradece la oportunidad que le han dado con este nuevo proyecto. "Es muy bonito. Te enseñan a hacer los ramos y te hace sentir bien porque estás entre flores", asegura Laura. "Espero ahorrar para tener una casa y también poder comprarme ropa, irme alguna vez de comida y poder celebrar con la familia, no aspiro a más".

Cargada de ilusión y esperanza lanza un mensaje a otras personas que se encuentran en su situación. "Si tienes voluntad de salir y no te deprimes, sales. Hay que estar siempre buscando algo y no quedarse en el no puedo", cuenta Laura.