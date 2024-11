Mazón asegura que habría enviado el mensaje de alarma "de inmediato" si la CHJ hubiera "reactivado la alerta"

Así lo ha trasladado este lunes en dos entrevistas, recogidas por Europa Press, al ser preguntado por qué la Generalitat no envió horas antes la alerta móvil a los móviles de la población --se recibieron a las 20.10, según el momento de llegada-- y por qué no pidió auxilio al Estado desde el primer momento del temporal.

Mazón ha remarcado que "esta catástrofe no la provoca la lluvia en sí, sino el torrente de agua ", y que hay diferencia entre alerta meteorológica e hidrológica, ya que, según él, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) también dijo "que iba a remitir la lluvia". Además, ha señalado que "por responsabilidad moral" no ha querido "salir a desmentir algunos bulos" porque estaba "en otras cosas".

"Es entonces y no antes, porque no teníamos información de la CHJ, cuando, después de muchos avisos del 112, se recurre por primera vez en la historia en la Comunitat Valenciana a enviar la alerta móvil" a todos los teléfonos de la población, ha aseverado, y ha insistido en que fue "imposible enviarlo antes" porque no se disponía, según recalca, de la información necesaria. "Los técnicos del cuerpo de mando así lo vivieron y recomendaron", ha subrayado.

Sobre por qué no se cortó el tráfico desde el martes por la mañana, Mazón ha explicado que a las 10.30 horas de ese día hubo una reunión entre la DGT y Aemet en la que "analizaron la situación y no decidieron no cortar carreteras preventivamente". "Es cierto que luego esas alertas se mitigaron e incluso ellos las llegaron a desactivar", ha puntualizado, y ha añadido que "no necesitan el permiso de ningún político para cortar una carretera".