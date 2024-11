Nada es igual en un colegio afectado por la DANA: "No sabemos cuándo podremos volver, creemos que en meses"

Las clases ya no son como sus memorias las recuerdan . Muchas de sus sillas y mesas han quedado inservibles. Las puertas, armarios y estanterías se han hinchado por el paso del agua. Las paredes llenas de color y alegría han desaparecido para teñirse de un marrón que lo inunda todo. Y el patio ya no tiene a niños corriendo. Solo hay lodo .

Hasta este miércoles, una montaña de mobiliario ocupaba el lugar protagonista de recreos. No fue hasta que llegaron bomberos de diferentes partes de España y una máquina con una pala cargadora cuando pudieron vaciarlo.

"No sabemos cuándo vamos a poder habilitar el colegio. Creemos que hasta dentro de meses el pabellón de Infantil no estará arreglado", augura. Necesitan máquinas para quitar todo el barro que queda, albañiles y carpinteros para poder arreglar las infraestructuras y personal que desinfecte la zona. Pero sobre todo, "necesitamos indicaciones de la Consellería, necesitamos a alguien de referencia, no sabemos qué pasos seguir", manifiesta Gómez-Mansilla.