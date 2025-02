Esta muñeca ha sido elegida como el único juguete español para los Toys of The Year (TOTI), considerados los Óscar de la Juguetería, en la categoría de "Muñeca del año" . "Muestra la diversidad que existe en las personas a los niños y es un orgullo que nos reconozcan esta labor", señala Pablo Coderch.

No es la primera vez que esta marca recibe un galardón por sus muñecos inclusivos. Hace unos años crearon una colección de muñecas de diferentes razas, a la que más tarde sumaron otras cuatro integrantes con los rasgos de las personas Síndrome de Down. Unas innovaciones por las que recibieron el premio al Mejor Juguete del Año de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes y un año más tarde el premio Play for Change que de la asociación Toy Industries of Europe.