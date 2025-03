En cuanto al motivo por el que la magistrada cita a testificar a Salomé Pradas y Emilio Argüeso, la jueza detalla con claridad la razón en un comunicado: "El problema residiría no en la ausencia de información, sino en el hecho de que ante dicha información, o bien se ignorara la misma, no se comprendiera su alcance o no se tomaran las decisiones pertinentes por quien tenía el poder de hacerlo".