Cuatro fotógrafos les han puesto rostro. Cámara en mano y un propósito. "Captar ese momento que se merecen las las cuidadoras. No me me importa decirlo. Me puse a llorar. No sabe qué va a hacer con su vida cuando ella no esté. Fue la mayor prueba de amor que he visto en mi vida", cuenta a Informativos Telecinco Cuco Cuervo, uno de los fotógrafos que ha participado en la exposición.