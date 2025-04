El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón , no estará presente el próximo 1 de mayo en la romería de la Santa Faz en Alicante, ni tampoco en la clausura del Congreso del Partido Popular Europeo (PPE) en València, ya que esa misma semana encabezará una misión comercial a Estados Unidos , con paradas en Nueva York y Miami , para evaluar el impacto de la nueva política arancelaria estadounidense sobre las empresas valencianas.

Mazón defendió este martes que su agenda se ha planificado con antelación y que su compromiso con el tejido empresarial valenciano es la principal razón de este desplazamiento: “No deja de ser un acto del Partido Popular y desde luego la prioridad es mi tierra”, declaró, refiriéndose al Congreso del PPE, y añadió que “las cosas no se preparan de un día para otro”.

El presidente ha asegurado que sí estará presente los días 29 y 30 de abril por la mañana en actos previos del congreso en València, antes de volar a Estados Unidos. En cuanto a la Santa Faz , uno de los eventos más emblemáticos de Alicante, Mazón no podrá acudir por coincidir con su viaje, a pesar de que el año pasado participó activamente y anunció el inicio del expediente para declarar la romería Bien de Interés Cultural inmaterial .

El PSPV-PSOE ha cuestionado el momento elegido para el viaje. El síndic socialista en Les Corts, José Muñoz, sugirió que la ausencia de Mazón tanto en la "foto de familia" del PPE como en la peregrinación alicantina no parece casual: “Parece que hay una persona que no diré que está apestada, pero que no queda demasiado bien en la foto”. Muñoz también ha vinculado la misión comercial con la postura de Vox —socio parlamentario del Consell— en relación con Donald Trump, criticando la coincidencia de fechas y el contexto político internacional del viaje.