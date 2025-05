Carlos Mazón reta a Joan Baldoví a "pedir perdón a la víctima de los abusos sexuales" del exmarido de la exvicepresidenta del Consell Mónica Oltra

Mazón niega que Pradas esperara su visto bueno para enviar el Es-Alert el día de la DANA

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha afeado a Compromís su "autoridad moral" para hablar de víctimas de la DANA del pasado 29 de octubre y ha retado al síndic de la coalición, Joan Baldoví, a "pedir perdón a la víctima de los abusos sexuales" del exmarido de la exvicepresidenta del Consell Mónica Oltra "tantos años después", al tiempo que ha acusado a la formación de clasificar "víctimas de primera y de segunda". “Lo de ‘hermana, yo sí te creo’ es excepto si te ha violado el exmarido de Mónica Oltra”, ha criticado.

También ha emplazado al portavoz de Compromís a pedir perdón a las víctimas "del violador de los garajes de Alicante, que se acaban de enterar de que se le va a reducir su condena en cuatro años después de haber votado --Baldoví-- la infame ley del solo sí es sí". "¿Va a pedirle perdón a esas víctimas? ¿Lo va a hacer? ¿Cuál es el criterio?", le ha preguntado durante la sesión de control de este jueves en Les Corts.

Además, ha aprovechado para acusar a Compromís de "linchar" a las víctimas de la DANA del 29 octubre cuando se reúnen con él o con "algún cargo del PP" y ha preguntado a la coalición "qué pasa" con las víctimas de "violadores beneficiados por la ley del solo sí", esa que Baldoví "votó con su dedito". "¿Nos tenemos que olvidar de ellas?", ha cuestionado.

Reta a Joan Baldoví a pedir perdón

"¿Si son víctimas de los abusos sexuales bajo la tutela de Mónica Oltra, nos tenemos que olvidar también de esas víctimas? ¿A esas no se les pide perdón? ¿Con esas no se hace autocrítica?", ha añadido. Frente a ello, el jefe del Consell ha defendido que él fue "el primero en hacer autocrítica" en Les Corts tras la DANA del pasado octubre, y también "el único".

Dicho esto, ha retado a Compromís a explicar "cuál es el criterio cuando hablan de los jueces" y "de qué depende que una instrucción judicial sea malintencionada y víctima de una conspiración de la extrema derecha internacional o sea extraordinaria, valiente y ejemplar", o "cuándo hay violencia judicial y cuándo son rigurosas y equilibradas". "Dicen 'hermana, yo sí te creo', excepto si te ha violado el exmarido de Mónica Oltra. Ahí no hay 'hermana, yo sí te creo'", ha agregado.

Por todo ello, ha recalcado a Baldoví: "¿Con qué autoridad moral viene usted a venir aquí a hablar de las víctimas? Como un valiente que viene a robar el bocadillo en el recreo, con esa actitud. Pensaba que hoy aprovecharía para defender a Mónica Oltra. ¿Lo va a hacer, porque he visto algunos compañeros suyos hacerlo? ¿Va a defender a Mónica Oltra? Tiene una oportunidad. Me habla usted de dignidad y decencia. Búsquela en su partido".

Joan Baldoví: "Qué más tiene que pasar?"

Por su parte, el síndic de Compromís ha preguntado al 'president' de la Generalitat "qué más tiene que pasar para que dimita" Mazón: "¿228 muertos, os parecen pocos? ¿Estar horas y horas desaparecido mientras moría gente? ¿Mentirnos cada día? ¿Insultar a las víctimas, ignorarlas, despreciarlas?".

Seguidamente, ha reprochado al jefe del Consell que no tenga "vergüenza" después de que las víctimas de la DANA hayan sido recibidas por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, "y no por el 'president' de la Generalitat".

"¿No tenéis vergüenza de que haya sido quien les exigió que se reunieran en las asociaciones de víctimas? ¿No os da vergüenza a todo el PP que las víctimas hayan tenido que hacer 1.400 kilómetros para que las reciba un representante del PP europeo? ¿No os da vergüenza no haberles pedido perdón o impedir que puedan hablar en la comisión de investigación" de Les Corts sobre la dana, ha continuado.

Por ello, ha exigido a "todo el PP" que dimita y que "devuelva la voz al pueblo de una puñetera vez": "Igual que le perdonarás 14 millones de euros a Iberdrola, que seguro que lo necesita muchísimo, para ver si en unos años acabas en el Consejo de Administración. ¿Cuándo piensas dimitir? Asume tu responsabilidad, dimite".

"El problema no se acaba en Carlos Mazón"

En su segundo turno de intervención, Joan Baldoví ha hecho hincapié en que "el problema no se acaba en Carlos Mazón" y ha apuntado a la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, quien, "cuando le advierten de que los barrancos están a punto de desbordarse, dice 'jope, si necesitas algo nos dices'", en alusión a la respuesta en un chat con el exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso el día de la DANA.

Y ha afeado a Camarero: "Quien necesitaba algo eran las personas mayores que murieron en las residencias, porque tú no ofreciste la ayuda. Y no lo digo yo, lo está diciendo el tribunal que investiga las 228 muertes", algunas de ellas "en la residencia de Paiporta".

Baldoví también ha cargado contra el vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación, Francisco José Gan Pampols, "el gran fichaje de Mazón", quien está "cobrando 100.000 euros al año para hacer reuniones" mientras "miles de ascensores siguen sin arreglar". Por ello le ha acusado de exculparse de su responsabilidad.

Comida de Pampols

En este punto, ha afeado al vicepresidente los gastos recogidos en un ticket de una comida el pasado 20 de marzo "pagada con dinero de todos los valencianos": "Doble de cerveza, dos tercios, un tercio, una botella de vino, una copa de vino, otra copa de vino, un chupito de licor y un chupito de ginebra". El síndic de Compromís ha censurado que no haya "dinero para arreglar ascensores ni para tratamientos psicológicos, pero sí para pagarle el vino, el licor, la cerveza y la ginebra" a Pampols. "Los ascensores son de dominio privado y los chupitos, de dominio público", ha lamentado.

Por todo ello, ha preguntado al Consell "cómo se puede tener tanta barra" y, finalmente, ha recalcado que existe "una diferencia fundamental" entre Mazón y Oltra, y es que la segunda "dimitió de vicepresidenta, de diputada, dejó de estar aforada y se fue al juzgado a declarar, cosa que usted no hace".

"Ya nos empezamos a aclarar todos"

En su réplica, Carlos Mazón se ha congratulado de que el síndic de Compromís "empiece a hablar" de Mónica Oltra: "Ya nos empezamos a aclarar todos. Puede disfrazarlo de lawfare, puede disfrazarlo como víctima de un contubernio de la extrema derecha internacional. Pero nada de caso orquestado. Son abusos sexuales a una menor bajo la tutela de Mónica Oltra".

En esta línea, y "hablando de pedir perdón", ha preguntado a Baldoví si "alguien pidió perdón" por "los 75 muertos de la residencia de Alcoy", mientras que ha recalcado que en el caso de Oltra "se hizo un expediente paralelo al judicial en la Conselleria". "Eso es encubrir y obstaculizar la labor de la justicia", ha denunciado.

"¿Todo tiene que ser circo? ¿Les da lo mismo poner a cargos de su partido a tratar de molecular a asociaciones de víctimas de la DANA? ¿Les da igual organizar escraches todos los días? ¿Les da igual las amenazas o las intimidaciones?", ha continuado preguntando. Y respecto a esto último, ha advertido: "El odio genera odio, y generar odio no es propio de un responsable político".

Por último, ha asegurado que, tras todo ello, "ya sabemos para lo que sirve Compromís definitivamente", y es "para bailarle el agua a Pedro Sánchez": "Estamos sin financiación y usted no hace nada. Estamos sin fondo de nivelación y usted no hace nada. Estamos sin fondo de liquidez extraordinario y usted no hace nada. Usted se alegra de que no tengamos el agua, porque ante eso no hace nada".

Y ha emplazado a Baldoví a ser "un poco más útil que para desplegar pancartas durante un ratito en la Santa Faz y cuando le dicen que es un ridículo se vaya corriendo". "Ha llegado el momento de decidir si con los valencianos o con Sánchez. Y usted también ha tomado su decisión. Está con Pedro Sánchez", ha zanjado.