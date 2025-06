El cantante puertorriqueño actuará el próximo 27 julio en la Marina Sur de la capital del Turia, las entradas saldrán a la venta la próxima semana

ValenciaEl cantante puertorriqueño, Myke Towers, finalmente actuará en Valencia el próximo 27 de julio en la Marina Sur de la capital del Turia.

El artista, el más escuchado durante 2024 en Spotify en España, tuvo que suspender su concierto en la Ciudad de las Artes y las Ciencias el pasado 3 de junio después de que un aguacero provocara daños en los equipos de luz y sonido del espectáculo. La promotora A fuego Tours justificó la suspensión por el riesgo que podría suponer para los asistentes y para los propios artistas.

Motivos de seguridad, que no impidieron las airadas protestas de los asistentes que ya se encontraban en el recinto.

El cantante también se dirigió a sus fans a través de sus redes sociales lamentando la cancelación. "Un saludo especial para toda mi gente de Valencia que me están esperando para el concierto. Me quedé aquí, con las ganas de cantarles, pero no está en mis manos. Lo que podía pasar es que nos electrocutáramos. Es cuestión de lluvia. Estén pendientes por si hay algun cambio. Gracias por esperarme".

Al día siguiente, la promotora comunicó la devolución de los importes de las entradas a los miles de jóvenes que se quedaron sin ver a Towers. Las entradas para la nueva fecha, dentro de la gira de Towers por Europa, está previsto que se pongan a la venta la próxima semana.