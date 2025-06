El joven detenido tras la localización del cuerpo sin vida de un amigo suyo en el río Turia borró datos de geoposicionamiento de su móvil

Las autoridades continúan investigando el hallazgo del cuerpo sin vida de un joven de nacionalidad china en aguas del río Turia. Un amigo de la víctima, un compatriota suyo, fue detenido este martes después de saberse que presenció cómo el chico caía al agua y no alertó a las fuerzas de seguridad.

Según recogen fuentes locales, como 'Las Provincias' o 'Levante-EMV', la desaparición de Wen Tao Ch., de 20 años, se produjo en la madrugada del sábado al domingo en un parque situado en las proximidades del río Turia en el término de Manises. Al parecer, tanto el joven como su amigo, identificado como Z. H., bebieron grandes cantidades de cerveza y, en un momento dado, se produjo la presunta caída accidental.

El hermano de Wen Tao interpuso una denuncia sobre las 23:00 horas del domingo al no tener noticias de su hermano y aseguró que se había ido con un amigo. Las autoridades abrieron una investigación y localizaron a Z. H., que procedió a contar su versión. Según explicó, Wen Tao se precipitó al río de forma accidental y él trató de sacarle. Sin embargo, no lo logró y decidió abandonar el lugar sin alertar a los servicios de emergencia. El joven manifestó que no habían discutido ni mantenían desavenencias.

El trágico suceso tuvo lugar junto a un dique que había sido destruido por la DANA y en una zona donde no se registran corrientes de agua. El cadáver fue localizado sobre las 08:00 horas del martes en el agua por un equipo de buzos de la Policía Nacional, agentes de la Policía Local de Manises y miembros de Protección Civil.

Agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la comisaría de la Policía Nacional de Quart de Poblet-Manises, tras conocer los hechos, abrieron las indagaciones. Según los datos recopilados, Wen Tao falleció ahogado en extrañas circunstancias y su amigo estuvo presente.

Z. H., en un primer momento, tras optar por no informar a las autoridades, afirmó no recordar nada debido al estado de embriaguez que presentaba aquel día. Sin embargo, luego dijo que había tratado de rescatarle, pero que no lo logró. Los agentes creen que le abandonó, por lo que han acusado al joven de un delito de omisión del deber de socorro. Además, se averiguó que Z. H. acudió al día siguiente de lo ocurrido a una tienda de reparación de móviles para borrar datos de geoposicionamiento, apuntan las fuentes locales citadas.