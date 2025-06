Algunos municipios han instalado carteles informativos y otros no han tomado ninguna medida visible.

¿Debería prohibirse el baño en estos tramos, o bastaría con señalizar y controlar mejor el acceso?

ValenciaEl río Túria se ha cobrado dos vidas en menos de una semana en tramos próximos al municipio de Manises, reavivando la preocupación por la falta de control en zonas utilizadas para el baño. Las muertes, ocurridas en puntos especialmente afectados por los efectos de la DANA del pasado otoño, han vuelto a poner sobre la mesa una pregunta que cada verano gana fuerza: ¿se podrían haber evitado con restricciones al baño?

El primer fallecido fue un joven de 20 años que desapareció el 9 de junio tras lanzarse al agua cerca del azud de la Séquia de Tormos. Su cuerpo no fue localizado hasta el día siguiente, sumergido en una zona de gran profundidad. Cinco días después, otro hombre de 35 años fue encontrado sin vida en un punto cercano del mismo cauce.

Ambos tramos, aunque frecuentados por bañistas en época estival, presentan riesgos elevados por la acumulación de sedimentos, ramas, escombros y desniveles provocados por las riadas del pasado octubre. Pese a ello, no hay señalización específica que advierta del peligro, ni medidas restrictivas visibles para evitar el acceso.

Peligro real, responsabilidad difusa

Expertos en seguridad acuática insisten en que los cauces de río, especialmente tras episodios meteorológicos extremos, pueden resultar extremadamente peligrosos por corrientes ocultas, cambios de profundidad bruscos y elementos sumergidos no visibles desde la superficie. El problema, según alertan desde organizaciones de socorrismo, es que este tipo de entornos no están sujetos a los mismos protocolos de vigilancia y prevención que las playas.

Por su parte, los ayuntamientos implicados —como Manises, Riba-roja, Vilamarxant o Paterna— ya han solicitado en varias ocasiones una regulación unificada para este tipo de espacios. En febrero, los municipios del Parque Natural del Túria acordaron pedir a la Generalitat una normativa específica que limitara el baño en las zonas no aptas del río y que estableciera medidas de señalización y control. A día de hoy, esa normativa no ha llegado.

La falta de una autoridad clara que se encargue de establecer restricciones firmes deja en manos de cada consistorio la decisión de intervenir o no. Esto ha generado una situación desigual en todo el tramo del parque fluvial del Túria, donde algunos municipios han instalado carteles informativos y otros no han tomado ninguna medida visible. Además, la mayoría de las zonas utilizadas para el baño no cuentan con socorristas ni servicios de emergencia cercanos.

¿Prohibir el baño o reforzar la seguridad?

La pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿debería prohibirse el baño en estos tramos, o bastaría con señalizar y controlar mejor el acceso? Para los vecinos y colectivos que conocen el entorno, la clave está en la prevención y la información clara. Señales visibles, campañas de concienciación y vigilancia puntual en los meses de más afluencia podrían marcar la diferencia.

