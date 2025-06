A su salida del juzgado, los familiares de las víctimas no han podido evitar su rabia y dolor y han gritado al hombre

La jueza decreta prisión sin fianza para el detenido acusado de matar a su pareja y su hijo en Algemesí

La jueza ha enviado a prisión sin fianza al hombre detenido por asesinar presuntamente a su pareja y su hijo de casi tres años en la localidad valenciana de Algemesí. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el detenido queda ahora investigado en una causa abierta inicialmente, y sin perjuicio de ulterior calificación, por dos delitos de asesinato y maltrato habitual en el ámbito de la violencia de género.

A su salida del juzgado, los familiares de las víctimas no han podido evitar su rabia y dolor y han gritado al hombre. "¡Que sus caras no te dejen dormir ni un segundo!", se escuchaba. La familia de Alejandra Emilia Villegas Machado, la víctima, relató a los medios que el presunto autor de los hechos, Leonardo, era "agresivo" y relatan un último episodio de maltrato ocurrido hace 20 días cuando él la golpeó, aunque la mujer no quiso denunciar por temor a que perdiera los papeles. Tanto el hermano como la cuñada de la víctima aseguran que el detenido es un hombre con "muchos ataques de ira", "muy celoso" y "estaba mal de la cabeza".

La madre de Alejandra fue la que, según la familia, salió a la calle y buscó ayuda para llamar a la Policía cuando oyó los gritos de su hija, aunque cuando llegaron los agentes ya había consumado los crímenes. Aseguran que la anciana trató de ir a buscar al niño pero al ver que no podía, huyó a por ayuda.