Alejandra había contado a su entorno que era maltratada habitualmente y quería separarse

El asesino machista de Algemesí suplica a la jueza llorando: "¡A prisión, no! ¡A prisión, no! ¡Protéjanme!"

Compartir







Alejandra sabía que no podía seguir son su marido, que la maltrataba física y psicológicamente. Pero no pudo escapar. Tras una discusión él la mató a ella y al hijo pequeño de ambos. La jueza ha enviado a este asesino machista a prisión provisional sin fianza.

La víctima sufría malos tratos habituales, según ha explicado su familia. No era la primera vez que su madre, que vivía con ella, salía a la calle a pedir ayuda.

Alejandra no quería denunciar a su pareja porque no quería perjudicarle. De nacionalidad extranjera, podía perder la documentación. Sin embargo, ella era consciente de que no podía seguir con él. Se lo confesó a su entorno días antes de su muerte, según informa el diario El Levante. “Tengo que separarme de él, porque este me va a matar”, le confesó a su cuñada.

Su familia pensó que ese comentario era solo una forma de hablar pero la animaba continuamente a dejarlo y le mostraba su apoyo.

Tampoco imaginaron nunca que pudiera hacer daño a Samuel, su hijo de dos años. “Él nunca va a tocar al niño”, aseguró Alejandra a su entorno.

Un doble crimen tras una discusión

Sin embargo, la otra noche después de una discusión, él la apuñaló hasta matarla y después asfixió al niño de dos años que estaba en la cama junto a su madre.

La abuela, con alzhéimer, se fue a la calle a pedir ayuda. El agresor se duchó y cambió de ropa antes de llamar al 112 después de que lo hiciera su suegra.

La jueza ha enviado al asesino de Alejandra y Samuel a prisión provisional sin fianza acusado de dos delitos de asesinato y otro de malos tratos habituales.