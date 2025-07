Carlos Plá 06 JUL 2025 - 05:01h.

En la zona de pescaderías alcanzan los 36 grados y el producto fresco se muere por el calor

ValenciaLos comerciantes del Mercado de Ruzafa de Valencia denuncian que desde principio de junio el aire acondicionado está estropeado y la situación es insostenible para los vendedores y los clientes. "Es insufrible. Hay que buscar una solución. La gente no viene porque no se puede estar. Así no se puede ni vender ni comprar ni trabajar dignamente", lamenta Cristina, pescadera del mercado.

Es precisamente en la zona de las pescaderías donde más se sufre esta situación. Aquí alcanzan los 36 grados. "Mírame, estoy retirando las clochinas que se me mueren del calor. Aquí tiene que funcionar mejor que en ningún sitio porque tenemos género muy perecedero", explica.

Reclaman que la exigente normativa sanitaria les obliga a seguir infinidad de normas para mantener el producto en buen estado, pero desde el ayuntamiento no les dan nada, ni se repara el aire acondicionado. "Gastamos el doble de hielo para tener el género en condiciones y como ves lo tenemos que tapar con plásticos porque esta lleno de moscas", asegura.

Ventiladores y abanicos

Para sobrellevar las temperaturas, en muchos puestos han colocado ventiladores. "Esto es insoportable. Los trabajadores no pueden estar así".

Mientras, los clientes no se despegan de los abanicos y varias personas han sufrido mareos y lipotimias. "Estoy sudando desde que he entrado. Aquí no se puede estar", afirma una clienta.

Los comerciantes aseguran que esto no es nuevo y que llevan cinco años con problemas con el aire acondicionado. "Los mercados municipales es lo mejor que tiene Valencia. La gente viene en busca de género fresco de calidad y no se cuida nada".