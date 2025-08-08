Dimite al edil de Infancia de Catarroja tras ser detenido por agresión sexual a un menor

El teniente de alcalde de Catarroja, Miquel Verdeguer, ha dimitido tras ser investigado por presunta agresión sexual a un menor

Miquel Verdeguer Mesado, teniente de alcalde y concejal de Patrimonio, Fiestas, Infancia, Adolescencia y Juventud de Catarroja, ha presentado su renuncia al cargo ante su condición de investigado en un procedimiento judicial recientemente abierto, "derivado de unos hechos ocurridos en el ámbito privado y ajeno a sus funciones públicas"

Así lo ha anunciado el Ayuntamiento en un comunicado en el que agrega que la decisión "responde a la voluntad del concejal, y que la corporación considera conveniente, por no interferir en el normal funcionamiento de la actividad municipal .

"Sin entrar a valorar el fondo de la cuestión, que corresponde exclusivamente a la autoridad judicial, el concejal ha optado para apartarse de sus responsabilidades institucionales o manera preventiva como muestra de coherencia y respeto hacia la ciudadanía", explica el equipo de gobierno municipal.

Desde el consistorio reconocen "su responsabilidad al tomar esta decisión necesaria de manera rápida, en línea con los valores de servicio público, transparencia y responsabilidad que han guiado su trayectoria y son los cimientos de cualquier institución".

Finalmente, el Ayuntamiento agradece la dedicación y el esfuerzo que el edil socialista ha prestado durante el tiempo que ha formado parte de la corporación, "especialmente después de lo vivido en el municipio a causa de la dana".