El episodio se produce pocos días después de que Ángel Batalla presentara su dimisión

Un familiar lo encontró inconsciente en una estancia de su domicilio

ValenciaEl que fuera comisionado del Gobierno para la reconstrucción de la DANA, José María Ángel Batalla, permanece ingresado en el hospital de Llíria después de intentar quitarse la vida. Según las primeras informaciones, un familiar lo encontró inconsciente en una estancia de su domicilio y alertó de inmediato a los servicios de emergencia.

Fuentes sanitarias han explicado que el Centro de Información y Comunicación de Urgencias (CICU) ha movilizado una unidad SAMU hasta el lugar. El equipo médico ha logrado estabilizar sus constantes vitales antes de trasladarlo de urgencia al centro hospitalario, donde continúa bajo atención médica.

Una dimisión marcada por el acoso

El episodio se produce pocos días después de que Ángel Batalla presentara su dimisión, una renuncia precipitada que, según su entorno, ha estado marcada por una fuerte campaña de acoso.

