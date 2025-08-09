Dos muertos en un accidente de avioneta en la zona del Pontón de Requena, Valencia

Europa Press 09 AGO 2025 - 13:22h.

El siniestro mortal de la avioneta en Requena, Valencia, ha tenido lugar a la altura del kilómetro 443 de la N-332

Dos personas han fallecido este sábado en un accidente de avioneta en la zona del Pontón de Requena (Valencia), a la altura del kilómetro 443 de la N-332, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y el Centro de Coordinación de Emergencias. El aviso se ha recibido sobre las 11:25 horas.

Hasta el lugar se han movilizado cuatro dotaciones de efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, una unidad de bomberos forestales de la Generalitat y una autobomba, una patrulla de la Guardia Civil y de Policía Local, y una ambulancia SAMU. A su llegada, los sanitarios sólo han podido confirmar las muertes.