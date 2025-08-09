Dos muertos en un accidente de avioneta en la zona del Pontón de Requena, Valencia

Logo de InformativosInformativos
Mueren dos personas en un accidente de avioneta en la zona del Pontón de Requena, Valencia

Dos personas han fallecido este sábado en un accidente de avioneta en la zona del Pontón de Requena (Valencia), a la altura del kilómetro 443 de la N-332, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y el Centro de Coordinación de Emergencias. El aviso se ha recibido sobre las 11:25 horas.

Hasta el lugar se han movilizado cuatro dotaciones de efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, una unidad de bomberos forestales de la Generalitat y una autobomba, una patrulla de la Guardia Civil y de Policía Local, y una ambulancia SAMU. A su llegada, los sanitarios sólo han podido confirmar las muertes.

