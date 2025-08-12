Lejos de detenerse, varios vigilantes continuaron golpeándolo, propinándole patadas mientras yacía indefenso y sangrando en el suelo

El juez ha decretado prohibición de acercarse a menos de 300 metros de la víctima, retirada del pasaporte y prohibición de salir del país

ValenciaUn portero de un local de ocio nocturno de la Marina de Valencia ha sido arrestado por la Policía Nacional como presunto autor de una agresión que dejó a un joven de 31 años gravemente herido, con fracturas en vértebras, mandíbula, nariz y pelvis. El incidente, ocurrido en la medianoche del domingo, ha llevado a la víctima a permanecer ingresada en el Hospital Clínico de València y a requerir intervención quirúrgica.

Tras identificar al presunto agresor, un joven de 22 años y nacionalidad georgiana, los agentes procedieron a su detención y posterior puesta a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia. El juez ha decretado prohibición de acercarse a menos de 300 metros de la víctima, retirada del pasaporte y prohibición de salir del país sin autorización judicial. Además, la Policía ha solicitado las grabaciones de las cámaras de seguridad para esclarecer todos los detalles.

Una noche de fiesta que terminó en violencia

Según testigos, el agredido, residente en Castellón, se encontraba en la discoteca en evidente estado de embriaguez, molestando a otros clientes. El personal de seguridad le pidió que abandonara la sala, pero, ante su negativa, uno de los porteros le aplicó la técnica del “mata-león”, dejándolo inconsciente, y lo lanzó contra el suelo desde lo alto de sus brazos.

Lejos de detenerse, varios vigilantes continuaron golpeándolo, propinándole patadas mientras yacía indefenso y sangrando en el suelo. Las lesiones obligaron a llamar de inmediato a una ambulancia, que lo trasladó de urgencia al hospital.

